"Maischberger"-Talk zu Armut Gut gebrüllt, Löwe

Ist das Thema vordergründig besonders dröge, wähle man einen möglichst bizarren Einstieg. Das Thema bei Sandra Maischberger lautet: "Armes reiches Deutschland: Einmal unten, immer unten?" Und zum Einstieg sehen wir Jochen Schweizer, wie er sich mit dem Motorrad vom Hamburger Fernsehturm stürzt.

Heute leitet der Mann eine Holding mit 16 Unternehmen, verkauft "Events" und saß als freundliches Alphatier in der "Höhle der Löwen" bei Vox. Routiniert erzählt er seine Aufstiegsgeschichte, in der "arm" und "unten" nicht einmal am Anfang vorkommen. Stattdessen geht es um das erste verdiente Geld mit zehn Jahren, seine Mopedtour "20.000 Kilometer durch Afrika" und die Erkenntnis: "Es ist völlig egal, was man arbeitet, wenn man versteht, dass man zunächst einmal Unternehmer seines eigenen Lebens ist."

Schweizer feuert erprobte Sentenzen wie "In Zeiten der Veränderung ist die innere Haltung der Schlüssel zum Erfolg" oder "Nicht fürs Anfangen wird man belohnt, sondern fürs Durchhalten" in so hoher Frequenz ab, dass Maischberger den Motivationstrainer nur mit Mühe zu einer Aussage zum Thema motivieren kann. Einmal unten, immer unten?

Schweizer meint, jeder kann "es" schaffen.

"Jeder ist auf einer bestimmten Flughöhe unterwegs", und jeder kann "mindestens eine Flugfläche höher steigen", wenn er denn will. Vorausgesetzt, er fliegt bereits. Und fraglich, ob ein Aufstieg aus der Kloake in die Gosse wirklich ein Aufstieg ist.

So sieht das auch Katja Kipping und äußert ihre Bedenken, wie es sich für eine Parteivorsitzende der Linken gehört. Die Einstellung, jeder sei seines Glückes Schmied "ist wunderbar für jeden, der ein solches Glück hat". Die Chancen seien aber sehr unterschiedlich verteilt. Wer einmal unten gelandet - oder, noch schlimmer, dort geboren - ist, der komme da nicht so schnell wieder raus.

Da stimmt sogar die konservative Wirtschaftsredakteurin der "Welt" zu. Hartz-IV-Empfänger, sagt Dorothea Siems sinngemäß, stellten oft ganze Problembündel dar. Das Alter, die Krankheiten, kümmerliche Erwerbsbiografien, dergleichen. Da käme viel zusammen, und da sei auch schwer rauszukommen.

Hier finden Sie eine Multimedia-Reportage zum Thema: "Was heißt schon arm?" und mit diesem Rechner können Sie herausfinden, ob Sie selbst als arm gelten.

Jutta Czekay wird als "Multijobberin" vorgestellt. Die 45-jährige Mutter und gelernte Schneiderin verdient mit zwei Jobs 1200 Euro und wünscht sich schon, dass mal "ein Euro, zwei, drei mehr rüberkommen". Sie ist zu stolz, sich den systematischen Demütigungen von Hartz-IV auszusetzen.

Und was findet Katja Kipping? "Ich finde, jemand wie Sie, der hat mehr Lohn verdient!" Und Jochen Schweizer, ganz Motivationstrainer: "Sie genießen von mir den größten Respekt!" Wovon die Frau ihren Töchtern aber auch nicht die Klassenfahrt und damit die Teilhabe finanzieren kann, die es zum Wechsel auf eine andere "Flugfläche" braucht.

Mit dem Auftritt von Klaus Milchau weitet sich die Debatte noch ein wenig mehr ins Gesellschaftliche.

Der ehemalige Industriearbeiter, Mitinitiator der Montagsdemonstrationen in Dortmund, repräsentiert den typischen Malocher, dem die Maloche abhandengekommen ist. Im Ruhrgebiet seien ganze Industrien - "Zechen, Stahlwerke, Brauereien" - einfach verschwunden, und mit ihnen die Arbeitsplätze. Dazu Schweizer: "Ja, diese Arbeitsplätze!"

Auch Siems verweist auf andere Arbeitsplätze, die andernorts aufblühten und rät: "Umziehen natürlich! Umziehen!" Darauf Milchau, den Gedanken wägend und aufrichtig bedauernd: "Wir können ja nicht mit dem kompletten Ruhrgebiet in den Süden ziehen, das wird nicht gehen." Ihm geht es vor allem darum, "dass Arbeit keinen Wert" mehr habe: "Man redet über fast nur über das Familieneinkommen", ein einziger Ernährer sei heute undenkbar geworden.

Kipping nickt und schlägt einen "neuen Gesellschaftsvertrag" vor, auch um die kommende Altersarmut abzuwehren. Da sei, "nach manchen Studien", jeder zweite Arbeitnehmer betroffen. Hier hakt Georg Cremer ein. Der Generalsekretär der Caritas kritisiert einen populistischen und damit "übertriebenen Niedergangsdiskurs".

Die Empörung über die Ungleichheit entwerte den Sozialstaat, so Cremer, den Armen sei damit nicht geholfen - und auch nicht mit Umverteilungen von oben nach unten, wie Kipping sie ins Spiel bringt. Unten dürfe man regulieren, meint Siems, oben "macht das der Markt".

Vorsicht, Marx!

Eine Reichensteuer schüre, findet auch Schweizer, den Neid, anstatt die "Leistungsbereitschaft" zu fördern. Gilt auch fürs bedingungslose Grundeinkommen, da versänken die Massen in Lethargie. Jeder, so Schweizer, könne ein kleines Kapital ansparen und damit selbst Unternehmer werden.

Woher nehmen? Da hält er es mit Karl Marx: "Kapital entsteht durch Konsumverzicht." Kipping lächelt nur schmal: "Bei Marx muss man immer mit verkürzten Zitaten aufpassen."

Wie man mit Marx sowieso höllisch aufpassen muss in einem Land, in dem einem von oben, wo das "der Markt" regelt, unversehens Motorräder auf den Kopf fallen können.