"Maischberger"-Talk zu Trump "Make Europe Great Again"

Irgendwann bringt Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, das Dilemma auf den Punkt. Mit Blick auf Donald Trump kämen wir aus dem Abwarten gar nicht mehr heraus, wir würden den Freitag abwarten und dann den kommenden Montag und immer so weiter.

Nichts Genaues weiß man. Das ist der Pudding, den Sandra Maischberger mit ihren Gästen an diesem Abend gerne an die Wand nageln würde: "Trump macht ernst: Muss die Welt vor ihm zittern?"

Selten, sagt sie eingangs ernst, sei die Weltordnung so sehr infrage gestellt wie jetzt. Ist sie denn derzeit so ordentlich, die Welt? Darüber kann man geteilter Meinung sein und im neuen Präsidenten auch eine Chance sehen.

So wie Harald Kujat, ehemaliger Nato-General mit dem Ruf, russische Positionen bisweilen besser nachvollziehen zu können als die Russen selbst. Trump habe das Potenzial, ein zweiter Ronald Reagan zu werden, der hätte schließlich auch mit seinen Methoden "außenpolitisch eine Menge erreicht."

"Er ist sicherlich keine sympathische Persönlichkeit."

Hassel bezweifelt, dass Trump wie seinerzeit Reagan dem Rat seines erfahrenen Stabes folgen werde: "Wenn er jetzt die Rolle seine Lebens innehat, dann wird er sich nicht das Drehbuch aus der Hand nehmen lassen". Die Frage sei: "Wird er so regieren, wie er redet? Er redet wie er twittert, er twittert wie er redet."

Schalte zum Krawallbürger nach Hollywood

Gleichwohl könnte seine Aufteilung der Welt in Gegner und Geschäftspartner "ja was Erfrischendes haben, wenn es nicht so verletzend und verachtend wäre." US-Schauspieler Ron Williams, der seit Jahrzehnten in München lebt, nickt heftig und spricht "von Leuten wie mir", von den Schwarzen, dessen Gegner der neue Mann sei.

Es ist das einzige Mal, dass Trumps Flirt mit der rassistischen Rechten in den USA überhaupt erwähnt wird an diesem Abend. Williams setzt seine Hoffnungen auf die Kongresswahlen in zwei Jahren, er hofft sogar auf eine Amtsenthebung. Er selbst werde sich nun um die deutsche Staatsbürgerschaft bemühen. Darauf Jürgen Trittin scherzhaft: "Braucht nicht Amerika in einer solchen Situation Menschen wie Sie?"

Was Amerika hat, sind Menschen wie Frederic Prinz von Anhalt, aus Los Angeles zugeschalten. Sitzt da mit einer roten "Make America Great Again"-Mütze vor den HOLLYWOOD-Buchstaben, hält beide Daumen in die Kamera und trompetet: "Make America Great Again, yeah!" Er, der Prinz und Krawallbürger, habe es schon immer gewusst: "Der Trump wird Präsident!", und nennt als Gründe den schwachen Dollar und die marode Infrastruktur. Europa müsse da "jetzt schon ein bisschen nett und freundlich sein".

Vor allem die Kritik des Grünen geht dem Prinzen gegen den Strich: "Herr Trittin, Sie sitzen doch selbst in der Politik, da will ich mal fragen: Wie weit haben Sie es denn gebracht in Deutschland? Sie sitzen doch ganz unten!"

"Deutschland muss die Kurve kriegen!"

Trump und Putin "werden nicht lange in gemeinsam reiten"

Tatsächlich ist sich die Runde darin einig, jetzt ein bisschen nett und freundlich zu sein. Trittin hält das Oppermann'sche Diktum, Trump habe "nicht mehr alle Tassen im Schrank", nicht für klug, weil es den Mann unterschätze. Trump sei keineswegs "geisteskrank", sondern kalkuliere bewusst. Dem kann Alexander Graf Lambsdorff, Vizepräsident des EU-Parlaments, nur beipflichten: "Wir sollten den Atlantik nicht breiter reden, als er es schon ist" und "verbal abrüsten".

Apropos Rüstung stellt Hassel mit Blick auf das Verhältnis zu Russland fest, dass "alleine der Schatten der Erpressbarkeit" reiche, um Trump "unter Druck zu setzen". Er werde sich also früh und hart absetzen gegen Putin: "Die werden nicht lange gemeinsam in den Morgen reiten."

Und apropos "gemeinsamer Ritt" geht es um die Nato. Hat Trump gesagt, die Nato ist obsolet? Oder war sie es in der Vergangenheit? Egal, Maischberger zitiert Joschka Fischers düsteres Wort vom "Ende des Westens", das Lambsdorff unter dem wissenden Schmunzeln von Trittin vom Tisch wischt: "Joschka Fischer, der macht's ja nicht unter dem Untergang des Abendlandes".

Die Sicherheit Europas, führt General Kujat aus, sei gewährleistet durch die Klammer, die die Nato mit den USA bilde. Ein starkes Europa sei attraktiv für die USA. Gleiches gelte auch für die Wirtschaft, wie Trittin erklärt.

Europa, so der Grüne, sei ein Binnenmarkt mit 440 Millionen Einwohnern und brauche sich nicht verstecken, auch US-Firmen hätten da ihre Interessen. Lambsdorff kommt aus dem Staunen kaum heraus: "Ich habe gerade so'n Erweckungserlebnis neben Ihnen, Sie singen das Lob internationaler Wertschöpfungsketten!" Trittin: "Ja, das habe ich bei Marx gelernt."

"Hinter den Kulissen" werde an einem Papier gearbeitet

Zuletzt sind es die Jungs in der Runde, die sich mit geliehenem Maschinenbauerstolz über den drohenden Protektionismus der USA beömmeln, da geht's mit ihnen durch. Sollen sie doch bessere Autos bauen! Lambsdorff feixt, er sei mal einem US-Auto gefahren, auweia, worauf Williams nach Luft schnappt und Trittin einwirft: "Ich bin ein großer Anhänger von Tesla, aber ich kann Ihnen was über die Spaltmaße sagen, die sind schlechter als bei VW!"

Hassel und Maischberger würden gerne noch auf die Bedrohung der Demokratie in Europa zu sprechen kommen, den Auftrieb für die Populisten, Marine Le Pen, Frauke Petry, Nigel Farage. "Das ist das Neue", warnt Trittin: Ein US-Präsident, dem die Einheit Europas aus ökonomischen Erwägungen egal ist.

Es sei wirklich leichter für Washington, statt mit "Europa" mit Ungarn oder Tschechien zu verhandeln. Deshalb würden die Großen der EU "hinter den Kulissen" an einem gemeinsamen Papier arbeiten, das dann greifen würde, wenn die angedrohten Verschärfungen tatsächlich "hereinrollen" sollten.

Dieses Papier wird, wie wir Europa kennen, am Freitag noch nicht fertig sein. Aber vielleicht am Montag. Spätestens am Dienstag. Motto: "Make Europe Great Again" (Lambsdorff).