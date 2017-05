"Maischberger" zu Trump, Le Pen und Co. Die hysterischen Deutschen

Die Sendung: "Trump, Le Pen und Co.: Sind die Nationalisten entzaubert?", fragte Sandra Maischberger und thematisierte damit die kümmerliche 100-Tage-Bilanz des US-Präsidenten und ihren möglichen Abschreckungseffekt. Das mochte vor allem angesichts der noch unentschiedenen französischen Präsidentschaftswahl nach leicht verfrühtem Optimismus klingen. Doch so ganz unbegründet scheint dieser trotz aller Sorgen und Warnungen nicht zu sein, wie sich am Ende der lebhaften und durchweg unterhaltsamen Dispute zeigte.

Die Gäste: Thomas Roth, ehemaliger Russland- und USA-Korrespondent der ARD sowie "Tagesthemen"-Moderator; Gregor Gysi, früherer Fraktionschef der Linken und heute deren Europa-Präsident; ARD-Börsenexpertin Anja Kohl; John Kornblum, Ex-Deutschland-Botschafter der USA; Markus Feldenkirchen, Autor und früherer USA-Korrespondent des SPIEGEL; Roger Köppel, Politiker der nationalkonservativen "Schweizerischen Volkspartei" mit publizistischem Hintergrund.

Die Diskussion: Es begann mit einem weiteren Versuch zu ergründen, was es eigentlich mit dem neuen Mann im Weißen Haus auf sich hat, diesem - so Feldenkirchen - "peinlichsten, planlosesten, unprofessionellsten" Präsidenten der Geschichte, für dessen bisheriges Wirken Roth nur der Begriff Desaster einfiel. Wie schon bei anderer Gelegenheit kam noch einmal das ganze Sortiment an Pleiten, Pech und Pannen aufs Tapet, von gescheiterten Dekreten bis hin zu erschütternden Bildungslücken in der Geografie und einem sehr speziellen Verhältnis zur Wahrheit.

Kornblum, durchaus kein Trump-Fan ("nicht mein Bier") blieb es vorbehalten, die gesamte Diskussion als "abwegig und nutzlos" zu deklarieren, und zwar angesichts der Umwälzungen in der globalisierten und digitalisierten Welt und der Frage, wie der Westen aus dieser "Revolution" herauskomme. Dass diese Welt aber nun gleich untergehe, bloß weil die Amerikaner den falschen Präsidenten gewählt hätten, sei die typische Sicht der immer etwas hysterischen Deutschen. Auch in den USA gebe es viel Kritik an Trump, aber nicht diese Weltuntergangsstimmung.

Derweil war ein anderer Prophet des ausgebliebenen Weltuntergangs längst zur Hochform aufgelaufen. Köppel, der lustige Schweizer mit dem absoluten Durchblick, nach eigenem Bekunden "nicht pro Trump, aber anti-anti-Trump", attestierte der Runde: "Ihr versteht Amerika nicht." Damit waren wohl in erster Linie die anwesenden Journalisten gemeint, insbesondere der vom SPIEGEL, denen er "einseitige Propaganda" vorwarf. Irgendwann räumte er aber immerhin ein, Trump sei "ein krasser Typ".

Irritierendes: Wie verträgt es sich eigentlich mit dem Versprechen, sich um die Abgehängten und Vergessenen zu kümmern, wenn Trump nun mit einem Kabinett der Wall-Street-Milliardäre regiert? Die Frage Feldenkirchens blieb, wie einige andere, etwa zur außenpolitischen Strategie einschließlich militärischer Abenteuer, letztlich unbeantwortet. Börsen-Frau Kohl versuchte den Steuerplänen etwas Positives abzugewinnen und sinnierte über einen möglichen Steuersenkungswettbewerb, der dann auch Europa betreffe. Dass Köppel sich immer wieder mit dem Mann vom angeblich "geschätzten SPIEGEL" anlegen zu müssen meinte, mutete gelegentlich ein bisschen skurril an - ebenso wie seine These, Populismus sei lediglich eine Leerformel.

Klärendes: Würde am Sonntag in Frankreich tatsächlich Marine Le Pen die Wahl gewinnen, würde man anschließend "Europa nicht wiedererkennen", warnte Roth, der ebenso wie die anderen Deutschen in der Runde geradezu inbrünstig auf Emmanuel Macron hoffte. Der Linke Gysi plädierte sogar ausdrücklich für den Neoliberalen, da ansonsten eine "Katastrophe" drohe. Auch Köppel stimmte, bei aller Kritik an den EU-Institutionen, in das allgemeine Europa-Bekenntnis ein, während Feldenkirchen auf die neuen pro-europäischen Bewegungen verwies und von einer revitalisierenden Wirkung der Herausforderungen durch die Populisten sprach. Kornblum erinnerte daran, dass er Trump bereits als "Europas letzte Chance" bezeichnet habe.

Besondere Sätze: Der Mann sei "psychisch leicht gestört" und leide an einem Minderwertigkeitskomplex, befand Anwalt Gysi über Trump und setzte hinzu: "Ich hatte schon solche Mandanten." Roth formulierte es so: "Mit einer mich verstörenden Grandiosität lügt er die Leute an."