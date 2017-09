"Maischberger" zur Türkei-Krise "Herr Erdogan hat nichts in der EU zu suchen"

Spät wurde es interessant, dann aber richtig, als Aydan Özoguz die entscheidende Frage des Abends stellte. SPD-Politikerin Özoguz ist, AfD-Freunde wissen das, Integrationsbeauftrage der Bundesregierung und steht auf der Liste der Leute, die Alexander Gauland gerne "nach Anatolien entsorgen würde".

Mit Blick auf Tugrul Selmanoglu, in Heilbronn geborenes "einfaches AKP-Mitglied" und Befürworter der Politik von Recep Tayyip Erdogan, stellte Özoguz fest: "Sie sprechen immer so, als ob Sie aus der Türkei jetzt hier zu Gast wären." Wie könne es sein, dass sich hier lebende Menschen durch "irgendjemanden in der Türkei besser vertreten" fühlten? Moderatorin Sandra Maischberger: "Na, das interessiert mich aber auch!"

"Es geht um Menschenrechte"

Zuvor war die Debatte zur Frage, wie die "Eskalation" zwischen den beiden Ländern gestoppt werden könne, auf den üblichen Gleisen dahingezockelt. Markus Söder (CSU), bayerischer Finanzminister, will ein autoritäres "Übermaß" in Ankara verspüren, welches das Vertrauen in den türkischen Rechtsstaat untergrabe. Er wolle nicht nur die Beitrittsgespräche beenden, sondern auch "die Finanzbeziehungen nochmal intensivst prüfen, ob die so weitergehen".

Doris Akrap von der "taz" gibt zu bedenken, eine Beendigung der Gespräche spiele Erdogan in die Hände: "Es geht nicht darum, dass die Türkei nichts in der EU zu suchen hat. Herr Erdogan hat nichts in der EU zu suchen." Gut hätte Akrap allerdings gefunden, wenn "hier heute Abend auch mal ein Vertreter von Siemens" gesessen hätte, um über wirtschaftliche Hebel gegen die Türkei zu reden. Selmanoglu will wissen, wieso Druck auf die Türkei ausgeübt werden müsse. Akrap: "Es geht um Menschenrechte, das scheint Ihnen nicht ganz klar zu sein!"

Nachdem sie, eine enge Freundin von Deniz Yücel und sehr aktiv um seine Freilassung bemüht, dessen Alltag im Gefängnis schildert, meldet Selmanoglu sogleich weitere Einwände an: "Es werden Wahrheiten verdreht und verzerrt", das sei keine Isolationshaft. "Überlegen Sie nur", führte er ins Feld, "wie lange es bei den NSU-Prozessen gedauert hat, bis eine Anklageschrift steht".

Die türkische Justiz sei da "sehr penibel", der Vorwurf schwer. "Die türkischen Medien", so Selmanoglu weiter, "berichten ganz anders über diese Geschichte", was womöglich Teil des Problems ist.

Erdogans Verteidiger

Wiederum ganz anders über diese Geschichte berichtet der Schriftsteller Dogan Akhanli, auf Betreiben der türkischen Behörden in Spanien verhaftet und aus Madrid zugeschaltet. Er kennt den Staat als willkürlich und, anders als Selmanoglu, das türkische Gefängnis als einen "unangenehmen Ort".

Der AKP-Freund beharrt: "Es gibt kein Verständnis für die Situation der Türkei. Wir reden nicht über Schweden, wir reden nicht von Finnland." Da gebe es eine Sekte, die den Staat unterwandert habe; einen Krieg im Süden; einen Putschversuch; mehrere Terrororganisationen. Aydan Özoguz pflichtet deeskalierend bei und äußert Verständnis für die Perplexität der Türkei darüber, dass es nach dem Putsch keine unterstützenden Stimmen aus Deutschland gegeben habe.

Ähnlich bringt sich Günter Seufert ein, Experte für die Türkei. Er verweist auf das unterschiedliche "Demokratieverständnis", aber auch auf die migrationshistorisch bedingte, weltweit "einmalige Verbindung" beider Staaten. So seien Impulse, etwas über die Rolle der Religion oder über die Rolle der Frau in der deutschen Gesellschaft nachzudenken, auch aus der Herausforderung einer muslimischen Zuwanderung gekommen. Deshalb gebe es "eine große Bereitschaft, ein bisschen sehr aufgeregt zu sein, wenn es um die Türkei geht". Ergebnis dieser Aufregung sei die Bundestagsresolution zum Genozid an den Armeniern gewesen. Die etwa habe rein gar nichts erreicht, aber "die Reihen der Konservativen in der Türkei" geschlossen.

Und dann stellt, nachdem die Diskussion für eine Weile auf das Nebengleis der Leitkulturdebatte geraten ist, Özoguz unvermittelt ihre Frage nach Identität und Loyalität. "Es ist komisch", spottet Selmanoglu, "dass Sie mir die Frage stellen. Sie sind ja die Integrationsministerin". Aber dann erzählt er doch, wie er "erfahren habe, dass ich Türke bin".

Es folgt eine zunächst leicht läppisch wirkende Anekdote vom besten Freund im Kindergarten, Sohn eines CDU-Politikers, der ihn dann nicht zum Geburtstag eingeladen hatte - ein erster Baustein von vielen, die sich im Laufe seines Lebens zu einem echten Schatz aus manifesten Ausgrenzungserfahrungen auftürmten.

An diesem Punkt hat die Debatte ihren Kern erreicht, jenseits von Beitrittsverhandlungen, Boykotten und Schuldzuweisungen. Özoguz räumt ein, dass es solche Erfahrungen gebe. Und Seufert fügt aus wissenschaftlicher Sicht hinzu, dass unterschiedliche Gruppen aus diesen Erfahrungen unterschiedliche Schlüsse zögen: "Je konservativer man ist, je religiöser", desto eher sei man geneigt, der Argumentation des türkischen Präsidenten sein Ohr zu leihen.

Umgekehrt diene die Konfrontation mit der Türkei hierzulande vor allem der AfD. Es wäre also, so das sinngemäße Resümee, für alle Beteiligten das Gesündeste und ein konstruktiver erster Schritt, die jeweiligen Bedürfnisse, Neurosen und Kränkungen des Gegners zu verstehen. Es hilft ja nichts.