Sarah Lombardi fällt wegen einer Verletzung vorerst bei der Sat.1-Show "Dancing on Ice" aus. Das teilte der Privatsender am Donnerstag mit. Bei einer Untersuchung sei ein Muskelfaserriss festgestellt worden. "Damit kann Sarah Lombardi am Sonntag nicht zur Kür auf dem Eis antreten."

Laut den Regeln der Sendung rückt in der kommenden Live-Show am Sonntagabend der zuletzt ausgeschiedene Kandidat nach: Damit wird Aleksandra Bechtel mit Profi-Partner Matti Landgraf erneut auf dem Eis stehen.

Lombardi will dann eigenen Angaben zufolge ebenfalls im Studio sein um "meine Eisprinzessinnen und Eisprinzen" zu unterstützen, wie die 26-Jährige bei Instagram schrieb. Sie habe gemeinsam mit einem Spezialisten bereits eine Therapie begonnen. "Ich gebe also die Hoffnung nicht auf und wünsche mir so sehr, dass ich zurück aufs Eis darf." Dazu veröffentlichte sie ein Foto, auf dem sie mit Krücken zu sehen ist.

Insgesamt waren bei der Show acht Kandidaten angetreten. Hier können Sie nachlesen, wie der Auftakt der Eistanz-Show lief.