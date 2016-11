"Sarah & Pietro: Die ganze Wahrheit" Wir haben doch ein Tattoo zusammen

Bitte umgehend eine trüffelvolle Belohnungs-Bonbonniere an den heiteren Geist schicken, der das gestrige RTL-II-Abendprogramm komponierte!

Zynischer kann man diesen Schmökeljob wahrscheinlich nicht machen. "Wir sind jetzt Basti und Paula. Paula und Basti. Für immer unzertrennlich!", bestrafen einen die letzten Minuten von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" fürs spießbürgerlich pünktliche Einschalten. Irgendwelche haben da gerade geheiratet und halten jetzt im Taxifond selig die frisch beringten Flossen zusammen, die jungen Fingerchen noch ganz geschwollen vom ungewohnten, festlichen Blutfluss-Stau. Schnitt. Werbung.

Dann Auftritt Pietro Lombardi: "Sarah und Pietro war für mich: ewige Liebe", sagt er mit seinem typischen, nicht sehr schlauen Goofy-Gesicht, das beim Zuschauer dasselbe Gefühl auslöst wie die Betrachtung eines Dackelwelpen, der dreimal hintereinander - Schnäuzchen voran - in eine Schüssel Haferschleim plumpst.

Der Schleim kommt tatsächlich gleich hinterher: "Jahrelang waren sie DAS Traumpaar des deutschen Fernsehens. Mit ihrem Sohn Alessio lebten die beiden ein Liebesmärchen, das man sich schöner nicht vorstellen konnte", salbadert die zähflüssig-ölige Kommentatorenstimme mit stumpfsamtigem Heuchelschmelz, die den immer noch in Trennungschockstarre befindlichen Zuschauern in "Sarah & Pietro: Die ganze Wahrheit" nun also erklären soll, wie diese Liebesherrlichkeit letztens in die Brüche ging. Als hätten wir nicht alle längst die wackligen Handyvideos gesehen.

Aber womöglich hat RTL II ja neuen, brisanten Stoff, man kennt das zerrüttete Paar ja von diversen Doku-Soaps aus sogenannten glücklichen Tagen. Die paar Momente schäbigster Gafflust muss man als Zuschauer allerdings teuer mit einem 90-minütigen Happyschmappy-Zusammenschnitt aus besagten Formaten erkaufen, das ist die harte Währung im RTL-II-Emokapitalismus. Schon sucht man im Vorratsschrank nach zählflüssigen Lebensmitteln, mit denen man sich wirkungsvoll die Ohren verpropfen könnte, um dem Off-Kommentar zu entgehen. Der Schauder prasselt ohne Gnade: "Schmetterlinge im Bauch", "Traumhaus", "Wunschkind", "Gänsehautmoment", "bis zum letzten Atemzug", ein mit verstelltem Mäusestimmchen gequietschtes "Ich liebe dich".

Roland Barthes veröffentlichte 1977 seine "Fragmente einer Sprache der Liebe", eine Themensammlung und ein poetisches Floskel-Kompendium menschlicher Beziehungswirren, von "Abhängigkeit" bis "Zugrundegehen". RTL II präsentierte nun auf Schmierpapier das kalbsäugige Naiv-Pendant, quasi die "Fragmente einer Sprache der Schmiebe", die jede beziehungsbezogene Eventualität als zutiefst verkitschte, operettisierte Trashversion vakuumiert: "Weißt du, was meinem Herzen guttut? Deine Nähe" sagt Pietro irgendwann mal, ohne zu lachen.

Dafür, dass die Zustände in der Lombardei bis vor kurzem noch "perfekt" und "wie im Märchen" waren, wird in "Sarah & Pietro: Die ganze Wahrheit" erstaunlich viel geheult. Oder: gesungen. Eigentlich wird ständig abwechselnd geheult und gesungen, wenn es irgendwie brenzlig wird, wie es Kinder im dunklen Keller nun mal tun. Wenn die Stimmung nicht so gut ist, wenn sich der Hausbau verschleppt. Manchmal, wenn es besonders arg ist, wird auch gleichzeitig geheult UND gesungen, etwa, wenn Sarah Pietro mit tränenkieksiger Stimme ein für ihn verfasstes Lied vorsingt: "Ich bin deine Löwin / mit dir unbesiegbar / weil alles perfekt ist". Na, geht so.

"Nun stehen sie vor dem Scherbenhaufen ihrer Beziehung", salbadert der Off-Mann, und dann nimmt die Sendung den ganz großen Rechen und breitet diesen Haufen noch einmal schön sorgfältig für alle aus. Die nacherzählte Beziehungsgeschichte gleicht einem gimpelhaften Spaziergang auf zugefrorenem See, bei dem man es ständig sehr laut Knacken hört, ständig gibt es kleine Streits und Schmolls: Mal entzweit man sich fast über der gewünschten Weichheit der gemeinsamen Matratze (Sarah: "Das Bett ist weich." - Pietro: "Es ist FÜR DICH weich."), dann über der Frage, ob auf der gemeinsamen Wohnzimmercouch eine schonende Decke zu liegen hat, die wie bei Tante Prusseliese die Abnutzung des guten Möbels verhindern soll. Die Geschichte einer Überfordung, auf so vielen Ebenen.

Schlimm, dass die Trennung in der Öffentlichkeit stattfindet

Es dauert fast eineinhalb Stunden bis Sarah und Pietro den aktuellen Stand erreichen und in Einzelinterviews über den Seitensprung und ihre jetzige Lage sprechen. "Ich bin halt ein Mensch, der viel Liebe braucht" sagt Sarah, "Ich hätte einen starken Mann an meiner Seite gebraucht, der mir den Weg zeigt. Er hat mir sehr deutlich gezeigt, dass er nicht eifersüchtig ist, das hat mich sehr verletzt." Reinste Rosenblüten-Teelichtherzen-Wandtattoo-Rhetorik. Sie tut einem leid, weil sie das vermutlich wirklich glaubt. "Für mich ist nicht zu entschuldigen, was passiert ist, es war ihre Entscheidung", sagt Pietro, erstaunlich abgeklärt.

Schlimm sei es, findet sie, wir sehr ihre Trennung in der Öffentlichkeit stattfindet. Das Mitleid hält sich da in Grenzen, weil man doch eben noch mal dran erinnert wurde, wie Pietro seinerzeit noch kurz ein Statement in die Kamera sprach, während Sarah mit Wehen im Auto saß, und wenig später aus dem Kreißsaal rapportierte: "Der Muttermund ist bei vier Zentimeter gerade." "Die Presse verfolgt einen", sagt die Sarahstimme aus dem Off zu Bildern, bei denen sie gerade, offensichtlich mit ihrem Einverständnis, von einem eigenen RTL-II-Kamerateam verfolgt wird.

"Für mich war es ewige Liebe. Wir haben ein Tattoo zusammen", fasst Pietro schließlich das Elend zusammen, dann geht er mit Sohn Alessio in den Zoo: "Wie macht das Schaf? Mäh, mäh, määääh." Im RTL-II-Nachtprogamm läuft kurz darauf "Tattoomanics", eine Fräser-Fachsendung, in der ausführlich gezeigt wird, wie man ungeliebte Tätowierungen wieder los wird. Noch ein Schnäpschen für den Programmplaner, bitte, oder zehn.