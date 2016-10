Medienereignis Lombardi-Trennung Das musste Liebe sein

Okay, dann also her mit der Scheidungs-Soap. Vertrag ist nun mal Vertrag, was will man machen, und die vierte Staffel der Lombardischen RTL2-Reality-Schmalzette "Sarah & Pietro " somit dem Vernehmen nach längst unterschriftlich festgezurrt, auch wenn das titelgebende Paar nun verkündete, sich scheiden lassen zu wollen.

Das verpatzt nun leider ganz doof die Dramaturgie.

Nach "Sarah & Pietro bauen ein Haus", "Sarah & Pietro bekommen ein Baby" und "Sarah & Pietro im Wohnmobil durch Italien" hätte man als logische Fortsetzungen eigentlich erst einmal die Mehrteiler "Sarah und Pietro kaufen ein Boxspringbett" oder "Sarah und Pietro gehen brunchen mit einem befreundeten Pärchen, dass sie heimlich aber eigentlich gar nicht leiden können" erwartet.

Die derzeit genüsslich öffentlich breitgestampfte Trennung der Mittwanziger-Eheleute könnte für beide, positiv betrachtet, auch den Ausbruch aus der RTL2-Pärchendramaturgie bedeuten - der Sender hatte die beiden mit fürsorglich leitender, immer etwas klebrig-schwitziger Patschehand schließlich seit Beginn ihrer Beziehung begleitet. Und man wäre froh, wenn es auch nach ihrem Scheitern so bliebe, ließ man von Produzentenseite verlauten: "Natürlich würden wir uns freuen, wenn es für die beiden bei RTL II weitergeht."

Interessanter als das Ende der Lombardi-Ehe, das statistisch und verbitterter-menschenverstands-technisch eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich schien, ist der Medien-Aufruhr, der damit einhergeht. Das Ende interessiert offenbar viel mehr als der Anfang der Beziehung, die als schwerstromantischer Beifang in der achten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" gestiftet wurde. Beide nahmen als Kandidaten teil - Pietro gewann, Sarah wurde Zweite, bald danach wurde geheiratet.

Die Lombardis sind die erreichbare Version von "Brangelina"

Auch wenn man längst abgehärtet und gegen die meisten Formen von Medien-Zynismus desensibilisiert ist, muss man sich doch vor dem Fledder-Eifer grausen, mit der man sich nun über den aufgebrochenen Beziehungskadaver hermacht.

Dass Sarah Pietro betrogen haben soll, kam überhaupt erst ans Licht, nachdem ein Tratschmagazin zugespielte Schmusefotos mit einem anderen Mann veröffentlichte. Wenig später wurden andernorts paraphrasierte SMS zwischen den beiden präsentiert, jede Regung auf beider Social-Media-Kanäle protokolliert, zuletzt dann auch die bislang gemeinsame Wohnung überwacht und morgendliche Beleuchtung dokumentiert, die wohl auf Auszugsarbeiten hindeute.

"In Sarahs Auto fand sich ein Hinweis, dass sie eine temporäre Wohnung angemietet hat", schreibt "Bild" , und man wüsste dann doch gerne, wie man sich diesen "Hinweis" vorzustellen hat: Nur die Visitenkarte eines Maklers, die achtlos auf dem Beifahrersitz liegengelassen wurde, oder waren dafür tiefergehende Wühlarbeiten nötig?

Vielleicht liegt die momentane mediale Besessenheit auch daran, dass die tragischen Lombardis wie eine Trashversion der ebenfalls frisch Zerrütteten Brad Pitt und Angelina Jolie daherkommen. Bei letzteren, Unerreichbaren, kann man nur wüst spekulieren, was wohl genau der Grund für die Trennung gewesen sein mag. Bei den Lombardis kann man mal eben kurz vorbeifahren und den Müll durchwühlen.

Ein Soap-Leben, rundherum

Dazu muss man heutzutage nicht mal mehr in physischen Abfalltonnen kramen, es reichen dazu schon die kompromittierenden Handyfotos der Fremdschmuserei, quasi die digitale Version des öffentlich präsentierten Betrugs-Bettlakens. Von deren zunächst angezweifelter Echtheit konnte sich jeder semi-ambitionierte Hobby-Onlineschnüffler selbst überzeugen. Es genügte, Sarahs Instagram-Account so lange zu durchscrollen, bis man ein Foto ihrer Handyhülle fand, und diese mir der Handyhülle auf dem Betrugsfoto zu vergleichen. Womöglich wusste man dann schon früher Bescheid als Pietro, der erst noch von einer "Fotomontage" sprach.

Zuletzt postete er bei Facebook: "Sarah und ich haben uns getrennt. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung unseren Sohn gegenüber und werden aus diesem Grund auch immer miteinander verbunden sein. Und aus meinem Mund kam noch nie der Satzt alleiniges Sorgerecht Mama und Papa sind wichtig Danke !!!"

Der letzte Satz, offenbar ohne glättendes Einwirken des Managements verfasst, erinnert ein bisschen an die Facebook-Seite "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder", ein Beispiel für Pietros offenbar immer noch unverstellte Naivität, die man aus den bisherigen Soap-Formaten des Paars zur Genüge kennt. "Alter, so kriegt man ein Kind? Voll Chiller!", kommentierte er etwa in der Baby-Staffel bei der Besichtigung möglicher Kreißsäle einen Gebärhocker und verwechselte im Anschluss "Strapse" und "Strampler".

Bei aller Inszenierung, aller narzisstischen Selbstvermarktung, konnte einen seine leicht ans trottelige grenzende Grundgutmütigkeit beim Zuschauen mitunter doch ein wenig rühren. Es ist noch gar nicht so lange her, dass man kurz dachte: Vielleicht schaffen sie es ja doch, vielleicht ist das ja doch irgendwie echt.

Das war bei "Let's Dance", als Sarah so glücklich nach ihrem Auftritt strahlte, weil sie von der Jury 30 Punkte eingeheimst hatte, und er so stolz grinsend im Publikum saß, die typische Truckermütze wie immer zu hoch oben auf der Birne balancierend. Die Bestnoten gab es damals ausgerechnet für einen Tanz, der ziemlich explizit eine erotische Affäre nachzeichnete. Ein Soap-Leben, rundherum.