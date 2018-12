"Schlag den Star" Geschlechterkrampf mit Tomahawk

Manchmal kann einen selbst ProSieben noch rühren. Zum Beispiel, wenn Elton knautschjackettig eine harmlose Samstagabendshow als "das ewige Duell" ankündigt - in halbengagiertem Leierton, als würde er selbst fast glauben, was er da gerade behauptet.

Und damit leider nicht meint, dass in den folgenden vier Stunden nun endlich abschließend und ein für alle Mal geklärt werden soll, wer einem Kampf zwischen Braunbär und Gorilla gewinnen würde. Sondern nur die schiere Unglaublichkeit anmoderiert, dass bei "Schlag den Star" gleich erstmals in der Geschichte des Formats ein Mann und eine Frau gegeneinander antreten würden - Rapper Eko Fresh gegen "Deutschland sucht den Superstar"-Zweite Sarah Lombardi nämlich.

ProSieben/Steffen Z. Wolff Sarah Lombardi und Eko Fresh

Falls so wirklich "das ewige Duell" aussehen sollte, kann man gerade noch auf die Ankunft der apokalyptischen Reiter auf Shetlandponys warten, die gleich zum Soundtrack der "Mädels vom Immenhof" um die Ecke biegen dürften.

Sagen wir es kürzer, als die Show elendslang ist: Ego Fresh gewinnt, haushoch.

Interessanter ist allerdings der Umstand, dass es durchaus auch andersrum hätte ausgehen können. Denn Lombardi führte bei einigen Spielen zuerst, um sie dann doch zu versemmeln. Etwa beim Tomahawk-Beil-Wettwerfen. Bei einem Vierkampf auf dem Eis, wo beide etwa gleich ungelenk Bälle auf eine Blechdose warfen. Oder im Schlammparcours, der auf einem Ziesel (das Mini-Kettenfahrzeug, leider nicht das gleichnamige erdhörnchenartige Tier) zurückgelegt werden musste.

Wer ist denn dieser Friedrich Merz?

Was sehr schnell die Frage aufwarf, warum es denn bitte so lange gedauert hat, bis man produktionsseitig das Hasardeurenstück wagte, ein gemischtgeschlechtliches Kandidatenduo ins Rennen zu schicken. Dümmlichkeiten wie das Nichterkennen relevanter aktueller Figuren, in diesem Fall Friedrich Merz, sind schließlich absolut genderübergreifend, wie vorausgegangene Sendungen bewiesen.

Gestern war es Eko Fresh, der den gescheiterten CDU-Vorsitz-Aspiranten beim Bilderrätsel erkannte, was Sarah Lombardi mit einem staunenden "Da hat sich aber einer vorbereitet!" bedachte.

Dagobert Duck immerhin erkannten beide.

Dass das Duell nicht sonderlich spannend ausfiel, war auch der Tatsache geschuldet, dass Fresh mit 35 Jahren und reichlich Battle-Erfahrung deutlich abgeklärter war als seine neun Jahre jüngere Gegnerin.

Als die beiden bei einer sonderbaren Neuerung in einer Spielrunde drei vorbereitete Lieder ansingen beziehungsweise -rappen mussten, um dann die Gunst der zahlungspflichtig anrufenden Zuschauer über den Sieger entscheiden zu lassen, performte er abgezockt und clever ranschmeißerisch ein Cover von "Wadde hadde dudde da?" - ausgerechnet den ESC-Beitrag des von vielen Zuschauern immer noch schmerzlich vermissten "Schlag den Star"-Erfinders Stefan Raab.

Auch in den anderen Runden wirkte er schlicht nervenstärker, während Lombardi auf ihrer Selbstauspfeife-Orgel nur zwischen den Pedalen "Mist!", "Mann!" und "Shit!" variierte. Am Ende bedankte er sich höflich bei ihr für den fairen "Fight" und würdigte ihren Mut, gegen einen Mann anzutreten. Wahrscheinlich war das nett gemeint, es klang trotzdem antiquiert gönnerhaft.

Aber wer weiß, vielleicht ebnet dieser hochemanzipatorische Abend ja wirklich den Weg für eine "Schlag den Star"-Ausgabe mit Bär gegen Gorilla, so in zehn, zwanzig Jahren, wenn die Zeit dafür reif ist.