"Schlag den Star" mit Legat und Soost Immer dumpfer, dumpfer, dumpfer

Es ist ein Bild für die Ewigkeit: Thorsten Legat lauscht mit verbundenen Augen dem Plätschern eines Wasserhahns. Der Ex-Fußballprofi und Dschungelcamp-Veteran ist auf die Knie gefallen, hat das Ohr gen Wasserstrahl gedreht, den er selbst dosieren muss, um ihn kontrolliert in ein Glas gluckern zu lassen. Eine Hand hat Legat dabei wie eine Mischung aus blindem Seher und plusterig phrasierender "Deutschland sucht den Superstar"-Gesangskanaille erhoben, er versucht, den Moment abzupassen, an dem das Glas gefüllt ist, aber noch nicht überläuft.

"Ich hab Angst", barmt er mit dünnem Stimmchen. Es sieht aus wie eine mönchische Meditationsübung, es ist ein Andachtsbild, aus dem man Haikus und philosophische Härtefragen schnitzen möchte: Wenn der Hahn plätschert, und kein Legat ist da, sein Gurgeln zu hören - plätschert der Hahn dennoch?

Oder, in den eigenen Worten des Wasserlassers: "Der Wassersprudel wird immer dumpfer, dumpfer, dumpfer, und dann ist Feierabend."

"Helle Glatze oder dunkle Glatze"

Es ist eine der spektakuläreren Paarungen der "Schlag den Star"-Geschichte: Thorsten Legat gegen den ehemaligen Castingshowkandidatentanzlehrer Detlef D! Soost, der inzwischen in Fitness macht. Es ist auch ein Kampf der Catchphrases, "Kasalla" gegen "PamPamPam". "Helle Glatze oder dunkle Glatze", nennt es der in seinem engen T-Shirt-Kleid frappierend keilförmige Soost. "Der größte Fight des Jahres", raunt der Ansager aus dem Off, als sei der Präsidentschaftswahlkampf Trump gegen Clinton gegen dieses Duell nur eine kleine Kabbelei im Jane-Austen-Buchklub gewesen.

Legat liegt nach zehn Spielen deutlich hinten, als er das wichtige Wasserspiel gewinnt. Geschummelt soll er haben, an der Brille vorbeigelinst, kann man sofort nach dieser Runde vielfach auf Twitter lesen. Sei's drum, wirklich: Schnöder Brillenschmuh würde diese Momente fast noch größer machen, weil hinter Legats zenhaft dargebotener Connaisseurhaftigkeit dann immerhin eine durchaus beeindruckende schauspielerische Leistung stünde. Ein schundig erhabener Moment an einem über weite Strecken stumpfen Abend. Wäre da nicht das extrem irritierende legatsche Unterarmtattoo, von dem man bei seiner Wasserlauscherei nicht den Blick wenden kann: "Blut Ehre Stolz & Familie".

Bis dahin verlief der Abend wie eine Kaffeefahrt, an der man schnapslaunig und ironiehalber teilnimmt, weil das doch sicher sehr lustig werden würde - und dann schnell merkt, dass jedes Lachen in Wahrheit eigentlich nur wehtut. Am Anfang schmunzelt man noch über den Kontrast zwischen dem Testosterongegockel der beiden Kandidaten und den albernen Spielchen, die die absolvieren müssen: Kerzen mittels der aus einem Luftballon entweichenden Luft ausblasen, sich an Ringen entlanghangeln.

Knapp sechs Stunden, über die man schnell nicht mehr richtig lachen kann

Es passt fast zu gut ins Klischee, dass Legat gleich im ersten Spiel in voreiliger Siegerpose fälschlicherweise triumphiert - und zwei noch brennende Kerzen übersieht. Und dass Moderator Elton die Regeln einfachster Spiele endlos erklären muss, bis sie jeder versteht. Am Ende wird es die bislang längste "Schlag den Star"-Sendung werden. Knapp sechs Stunden dauert das Duell, über das man schnell nicht mehr richtig lachen kann.

Am meisten schmerzen die Wissensspiele. Man möchte zu Hause aus alten Soßenresten und was sonst gerade so da ist sofort ein großformatiges Porträt des sensationellen Soostschen Denkergesichts malen: In welchem Land gewann kürzlich ein Mensch namens van der Bellen eine wichtige Wahl? Hm, keine Ahnung. "Holland, hätt ich jetzt gedacht".

Ein paar Spiele weiter wird es schier noch ärger: Bei "Wer ist das?" gilt es vermeintlich bekannte Personen zu erkennen. Claus Kleber entlockt Legat nur ein lamentierendes "Aaach, aaach!", auch der DFB-Präsident Reinhard Grindel ist dem Ex-Kicker gänzlich fremd. Frank-Walter Steinmeier identifiziert Soost derweil als "Horst Seehofer". Nico Rosberg dagegen erkennen beide sofort.

Große Ratlosigkeit dann wieder bei Angelique Kerber: "Watt is datt denn für ne Hackfresse?" ist alles, was Legat zu ihrem Bild einfällt, und zu Hause kommt man sich beim Zuschauen selbst schäbig vor, weil man sich im Vorfeld auf einen feinen Trash-Abend gefreut hatte. Man rettet sich in die Fantasie vom Praktikanten, der in der Werbepause hastig mit der Nagelschere Bilder von Schweini und Poldi ausschneidet, um das Spiel zu Ende bringen zu können.

Kurz fallen Bild und Ton aus, es ist ein schöner Moment

Ergebnis und Spielstand sind da längst unwichtig geworden, eigentlich will man - Gaffer und Trash-Puler, der man nun mal ist -, wissen, welcher dieser Kurzlunten-Knaben zuerst die Fassung verliert. Wer die Sendung verpasst hat, kann sie leicht zu Hause nachspielen, indem er zwei Dampfkochtöpfe auf Hochdruck dreht und zuschaut, was passiert.

Interessant ist das Auto-Wettfahren durch einen Schlammparcours, sogleich wünscht man sich eine Legat-Autosendung, Arbeitstitel: "Mit Hass geparkt". Oder eine Doku, die ihn an einem überfüllten Adventssamstag beim Einkauf in einem schwedischen Möbelhaus oder einem irischen Textildiscounter begleitet.

Zwischen bläh-nüstrigem Weihnachtsduft-Schnüffelmemory und Geschicklichkeitsübungen mit einem Holzschwert legt Soost immer wieder die Hand aufs Herz wie beim Fahneneid. Immer wieder klopft er sich sanft auf die Brust - wendet er da gerade bei sich selbst die Tellington-Touch-Technik an, die man sonst beispielsweise zur Beruhigung besorgter Alpakas einsetzt?

Beim Zuschauen geht derweil der Puls wieder hoch, wenn es im nächsten Spiel wieder einmal ein paar Politiker nicht zu erkennen gilt - welchen Parteien Schäuble, Stoiber, Lindner, Wagenknecht angehören, vermag Legat nicht zu sagen, nur Frauke Petry kann Soost spontan richtig zuordnen. Anschließend noch ein paar Völkerballwürfe platzieren, einen Bindfaden mit dem Mund aufnehmen. Kurz fallen Bild und Ton aus, es ist ein schöner Moment, dann gewinnt Detlef D! Soost in der 15., entscheidenden Runde das am Ende doch noch knappe Duell.

"Bitte verzeih mir, Angelique, ja? Dein Thorsten."

Immer dumpfer, dumpfer, dumpfer wurde es, und dann war gegen 2 Uhr Feierabend.

Wer sich danach schlaflos im Bett wälzt, kann gegen halb vier morgens ein Facebook-Posting von Thorsten Legat lesen, in dem er Angelique Kerber um Entschuldigung für "dieses schlechte Niveau" bittet. "Du bist eben halt die deutsche Nummer eins im Tennis", faselt er im dazugehörigen Ablassvideo. Als wäre es nicht genauso schlimm, wenn er einen x-beliebigen anderen, nicht top-sportelnden Menschen öffentlich als "Hackfresse" bezeichnet hätte: "Ich hoffe und wünsche mir recht herzlich, dass du meine Entschuldigung annimmst. Bitte verzeih mir, Angelique, ja? Dein Thorsten. Tschau."

Ein paar Kommentare darunter schreibt Detlef Soost: "Angelique nimmt dir das nicht übel denke ich. Das sind nur diejenigen, die darauf warten, dass man einen Fehler macht und draufstürzen wie verrückt ,um von sich selbst abzulenken." Oder halt diejenigen, die finden, dass mit einer solchen Bemerkung - und anschließender nonchalanter Verharmlosung - zur Premiumsendezeit ein Frauenbild demonstriert wird, das dringend zu diskutieren wäre.