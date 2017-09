Sean Spicer bei den Emmys Die unwillkommene Erinnerung

An einem Abend, an dem so viele würdige Siegerinnen und Sieger gekürt wurden, lag es an Moderator Stephen Colbert, keine Selbstzufriedenheit aufkommen zu lassen. Zu Beginn der 69. Emmys las er die Liste der Nominierten vor und merkte an, dass dies die diverseste Liste aller Zeiten sei. Großer Applaus seitens der anwesenden TV-Prominenz. Dann aber sagte Colbert: "Ich wusste gar nicht, dass man gleichzeitig klatschen und sich selbst auf die Schulter klopfen kann."

Mit der Stichelei gab der Late-Night-Talker dem Abend in Los Angeles genau den passenden Rahmen: Die Emmys repräsentieren nicht so sehr die TV-Branche, sondern vielmehr das Bild, das diese Branche von sich abgeben möchte. Wo es passt, wird jeder Gewinn einer Frau, einer Person of Color oder eines Transgender-Menschen als "historisch" bejubelt - in diesem Jahr etwa Lena Waithe als erste schwarze Comedy-Drehbuchautorin (für "Master of None") oder Donald Glover als erster schwarzer Comedy-Regisseur (für "Atlanta").

Ob die Personen mehr von ihrem Sieg als eine goldene Statue und ein Gruppenbild mit Alec Baldwin haben? Egal, den vermeintlichen Fortschritt, für den der Sieg steht, haben andere zu besorgen.

Alle profitieren

Wirklich den Spiegel vorgehalten bekommen will diese Branche nicht. Und genau deshalb war der Auftritt von Sean Spicer, Donald Trumps ehemaligem Pressesprecher, so ein fürchterlicher, aber auch notwendiger Moment. Spicer wurde von Colbert auf die Bühne gerufen, um einen Witz über die Größe des Publikums der Emmys zu machen - eine Anspielung auf die Vereidigung Trumps, bei der es erschlagende Fotobeweise gab, dass deutlich weniger Menschen als bei der ersten Vereidigung Obamas in Washington erschienen waren. Laut Spicer hatte Trump trotzdem "the largest audience ever".

Nun durfte Spicer einen Witz über seine eigenen Lügen machen und während er beglückt über die außergewöhnliche Möglichkeit strahlte, legte sich Schrecken über die Gesichter der Promis im Publikum (lesen Sie hier,wie Prominente und Zuschauer auf den Auftritt reagierten). Für wenige Momente war auf der Emmy-Bühne ein Gespenst erschienen - eines, das die vermeintlich progressive Unterhaltungsindustrie hoffentlich noch lange um den Schlaf bringen wird .

Comedy lebt zurzeit buchstäblich vom Trubel in Washington: Allein drei Schauspieler aus "Saturday Night Live" wurden für ihre Darstellung politischer Schlüsselfiguren ausgezeichnet, Alec Baldwin als Donald Trump, Kate McKinnon als Hillary Clinton und natürlich Melissa McCarthy als Sean Spicer.

Aber darüber hinaus noch hat der derselbe Sender, der nun für seine Satire Preise einstreicht und sich über die besten Einschaltquoten seit Jahren freuen kann, das Monster selbst groß gemacht. NBC war es, der Trump seine Reality-Shows "The Apprentice" und "The Celebrity Apprentice" gab. Jeff Zucker, der NBC-Programmer, der Trump die Shows gab, ist nun übrigens Chef von CNN - und kann sich über die neue Relevanz des angeschlagenen Nachrichtenkanals in Zeiten des Twitter-Präsidenten freuen.

Verstrickt in die Misere

Nicht wenige Experten geben außerdem CBS eine Mitschuld daran, dass Trump den Wahlkampf, der zu seinem Einzug ins Weiße Haus führte, so dominieren konnte: Als das liberal-leaning network merkte, welche Einschaltquoten sich mit den aufrührerischen Wahlkampfauftritten des Kandidaten machen lassen, hob der Sender sie regelmäßig ins Programm und vergrößerte so Trumps Wirkungsbereich weit über seine rechtskonservative Stammklientel hinaus.

Den abgrundtiefen Zynismus, der hinter so viel Geschäftstüchtigkeit steckt, brachte der CBS-Vorsitzende Leslie Moonves schließlich selber auf den Punkt: Trumps Aufstieg "mag womöglich nicht gut für Amerika sein, aber er ist verdammt gut für CBS."

Wenn sich Fernsehen gerade so brisant und politisch anfühlt, dann eben auch deshalb, weil es so tief in die Misere verstrickt ist. "Ich dachte, ihr liebt moralisch kompromittierte Antihelden", bohrte Stephen Colbert, in Anspielung an die großen Serienhits wie "Breaking Bad", bei den Emmys tiefer in der Wunde. "Ihr mögt Walter White - [Trump] ist wie Walter, nur viel weißer."

Der Auftritt von Sean Spicer wird wahrscheinlich bald in Vergessenheit geraten - so schnell wird der grotesk inkompetente und politisch haltlose "Spicey" nicht mehr im Rampenlicht stehen. Doch vielleicht hinterlässt sein Auftritt einen kleinen, nagenden Gedanke in Hollywoods Hinterkopf: dass das goldene Zeitalter des Fernsehens in Wahrheit das orangefarbene Zeitalter des Fernsehens ist - und es mindestens genauso viel zu bedauern wie zu feiern gibt.