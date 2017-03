"So! Muncu!" Satiriker Serdar Somuncu bleibt bei n-tv

Serdar Somuncu wird weiterhin seine Satire-Talkshow "So! Muncu!" bei n-tv moderieren. Bis zum Sommer soll es vier neue Folgen geben, dann macht Somuncu für "Die Partei" in den Bundestagswahlkampf. Wie es danach weitergeht, steht noch nicht fest. Das teilte der Sender am Donnerstag mit. Nachdem schon über eine Absetzung der Sendung spekuliert worden war, nimmt Fall Somuncu damit eine überraschende Kehrtwende.

Der Nachrichtensender n-tv hatte am 28. Februar eine Folge mit dem Titel "Alternativlos schmutzig: Wie extrem wird der Wahlkampf?" kurzfristig aus dem Programm genommen. Eine Sendersprecherin hatte dies gegenüber dem SPIEGEL damit begründet, dass die Sendung "nicht unseren Qualitätsansprüchen entsprochen" habe. Die Folge hatte mehrere Fake News im Stil der für n-tv charakteristischen Breaking News enthalten.

n-tv-Geschäftsführer Hans Demmel sagte zu der Entscheidung, an Somuncus Sendung festzuhalten: "Das Format ist eine Wundertüte voller Überraschungen. Das soll es auch bleiben. Als Nachrichtensender haben wir aber die Verpflichtung, mit dem uns entgegengebrachten Vertrauen sorgsam umzugehen und die Zuschauer gerade im Hinblick auf unsere Kernkompetenz Breaking News nicht unnötig zu verunsichern."

Serdar Somuncu selbst zitiert n-tv mit den Worten: "Nach dem anfänglichen Unverständnis auf allen Seiten ist nun zum Glück eines klar: 'So! Muncu!' bleibt, was es ist - ein Satire-Talk."

Die Ausstrahlung der nächsten Sendung ist für den 21. März geplant.