ARD-Sonntagskrimi Sibel Kekilli hört als "Tatort"-Kommissarin auf

Sieben Jahre lang spielte sie die Frau, die ihrem Kollegen erklärt, wie man einen Computer bedient - nun hat Sibel Kekilli bekannt gegeben, dass sie als Kommissarin beim Kieler "Tatort" aufhört. Gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) erklärte die 36-Jährige, sie "möchte als Schauspielerin wieder mehr Freiraum für andere Projekte und Rollenangebote haben".

Elf Fälle löste Kekilli in der Rolle der IT-Expertin Sarah Brandt an der Seite von Axel Milberg als Klaus Borowski. Ein zwölfter soll im März ausgestrahlt werden. Sie habe sich "sehr verbunden gefühlt" mit ihrer Rolle und "viele Kämpfe durch- und überlebt". Nun sei es jedoch an der Zeit für eine Veränderung - auch wenn es "eine Portion Mut" brauche.

Am 19. März ist Kekilli, die 2004 in Fatih Akins "Gegen die Wand" ihren Durchbruch feierte und als Mätresse Shae in der HBO-Serie "Game of Thrones" inzwischen auch international Popularität erlangt hat, zum letzten Mal im Kieler "Tatort" zu sehen. In "Borowski und das dunkle Netz" geht es um Cyber-Kriminalität. Eine Meldung der "Bild am Sonntag", wonach Kekilli im März eine weitere "Tatort"-Folge drehe, dementierte ihre Agentur laut "SZ".