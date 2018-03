Gründershow mit Carsten Maschmeyer Strumpfhosen für Frauenoberarme, Männerduftkerzen mit Speckgeruch

Was für eine ulkige Idee, Donald Trump zu covern. Sich in der exakt gleichen Dickhosen-Pose vor einen Hubschrauber zu stellen wie der Protzinator seinerzeit im Vorspann seiner Ex-Sendung "The Apprentice", und dieselben aus der froschigen Genitalperspektive gefilmten Reicher-Mann-steht-vor-hohem-Penisgebäude-Bilder zu liefern.

Einen kleinen, individualistischen Schlenker gönnt sich Casten Maschmeyer aber beim grauslichen Symbolbildschwall, mit dem das Sat.1-Format "Start up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?" beginnt: Trumps "Apprentice" unterlegte diese Bilder mit "Money Money Money"-Gesang, bei Maschmeyer säuselt die HIntergrundmusik devot "Money Money Money Man". Trump als optisches Vorbild, das muss man erst einmal sacken lassen.

Dann gleich der nächste Dämpfer: Man wartet quälend lange und schließlich vergebens, dass endlich jemand aufgeschnitten wird oder zumindest ein ulkig verformtes Überbein vorzeigen muss.

Der runde Vorlesungsraum der Berliner Humboldt-Uni, in dem 35 Kandidaten ihre Produktideen vor Maschmeyer und seinen beiden Beratern (Lea Lange, Gründerin des Online-Postershops Junique, und Karsten Schieble, der sonst als Finanzmensch für Maschmeyer arbeitet) pitchen sollen, hat die Form eines Mini-Amphitheaters - ein klassisches anatomisches Theater, wie es sie seit dem späten 16. Jahrhundert gab und in dem man von allen Plätzen aus bequem verfolgen konnte, wie der Professor die Wunderlichkeit des Tages sezierte.

In "Start up!" übernehmen die Kandidaten ihre Zerlegung allerdings selbst, viele ihrer Ideen lassen bis ins tiefste Gründergedärm blicken - und zeigen spätestens jetzt, dass dieses Format wirklich nichts mit der "Höhle der Löwen" gemein hat, wo Maschmeyer ebenfalls über Start-ups richtet: Die meisten Produktideen sind schlicht Kokolores.

"Da unten, da ist Apple"

So abstrus die Pitches in der Löwenhöhle manchmal scheinen mögen, viele "Start up"-Ideen nehmen sich dagegen wie überdrehte Parodien aus: Ein aufnähbares Single-Symbol, mit dem sich Solomenschen öffentlich als Verpaarungspotenzial kennzeichnen sollen. Ein Mädchenbaumarkt, speziell für Frauen. Ein befüllbarer Bierfußball. Flipflops aus der Dose. Männerduftkerzen mit Speckgeruch. Und irgendwo entleibt sich ein Comedy-Autor, weil er einsehen muss, dass sein Drehbuch für die Start-up-Komödie, an der er jahrelang gearbeitet hat, da niemals mithalten kann.

In seinen schrecklichsten Momenten wirkt "Start up", als habe Maschmeyer in seiner Zeit als "Löwe" regelmäßig als unerschrockener Wühler die Abfallcontainer nach sofort verworfenen Gründer-Einreichungen abgeschnorchelt und seine Fundstücke für seine eigene Show gehamstert. Er selbst wirkt in seinem eigenen Format, gemessen an der Abstrusität der Gründerideen, zwar leicht stockfischig, aber zumindest nicht völlig bizarr.

Man darf sich freilich auf die Finalfolge freuen, in der er laut einem Vorschau-Schnipsel im Privatjet über das Silicon Valley fliegt und "Da unten, da ist Apple" sagt. Lustig ist auch sein Schreibtisch, der aussieht, als säßen dahinter sonst die drei Kandidaten einer Quizshow.

"Schwupp, alles eingesaugt!"

14 gründungswillige Menschen kommen nach langwierigen Präsentationen in die nächste Runde, in sieben weiteren Folgen werden sie nach dem klassischen Casting-Realityshow-Prinzip ausgedünnt, bis am Ende einer oder eine übrig bleibt, der oder die von Carsten Maschmeyer eine Million Euro Startkapital für die gemeinsame Gründung eines Unternehmens bekommt.

Es ist bestürzend, dass dies potenziell auch die Frau sein könnte, die ernsthaft eine stützende Strumpfhose für Frauenoberarme erfunden hat, die optisch straffen soll, wo sich das Bindegewebe gehen lässt: "Schwupp, alles eingesaugt!" Winkfleisch-Shaming - für Maschmeyer eine verfolgungswürdige Idee.

Auch die rätselhaften Hirne hinter dem Flip-Pen (einer Mischung aus Fidget-Spinner und Kuli), einem Männerstraps (der das Oberhemd auch dann in der Hose fixiert, wenn der Träger bei der Afterworkparty im Feierabendwahn zu exaltiert die Peitschbewegung von "Gangnam Style" vollführt) und des "Komators" (ein Bett auf Schaukel-Kufen, das einen so tief schlafen lassen soll, als sei man quasi schon tot) kommen weiter.

Wer nervt, darf bleiben

Stets wird betont, es ginge hier nicht um die Produkte, sondern um die Menschen dahinter, und die sollen dann auch gleich in einer ersten Challenge Passanten von ihrer Erfindung überzeugen. Beobachtet werden die Kandidaten dabei von Motivationscoach Matthew Mockridge, der womöglich ein noch begabterer Komiker ist als sein Bruder Luke und goldene Sätze sagt wie "Ich würde diesem Gefühl trusten, das du gerade hast" und "Der Speed des Bosses überträgt sich auf den Speed des Teams".

Viel zu lange dauert das alles, und dann gibt es hinterher noch eine Gruppen-Challenge, in der die Kandidaten in zwei Teams eine Sightseeing-Bustour durch Berlin organisieren müssen. Team Eins dilettiert mit desolater Gruppenarbeit und hochnotpeinlicher Durchführung, das smartere Team Zwei macht aus seiner Tour ein überraschend unpeinliches Pitchevent für Berliner Start-ups - und fast sechs Mal so viel Gewinn wie die Konkurrenz.

Das hat freilich keinerlei Relevanz, als nach über drei Stunden Sendezeit schließlich die ersten beiden Kandidaten gehen müssen. Bei Trumps "Apprentice" musste stets der Mensch aus dem Verlierer-Team die Show verlassen, der mutmaßlich für die Niederlage verantwortlich war. Maschmeyer aber behält die überforderte, zum Petzen neigende Teamleiterin und den dümmlich-dominanten Quertreiber, der jeden nervt - weil die beiden dramaturgisch natürlich noch gebraucht werden.

Gehen müssen ein Mann, der klare Eiswürfel herstellen kann, und die Erfinderin von Socken, die aus Algen und PET-Flaschen produziert werden (tatsächlich eine der besseren Ideen) und zwar aus durchaus fadenscheinigen Gründen. Maschmeyers Rauswurfspruch "Mit Ihnen werde ich kein Unternehmen gründen" ist zwar menschlicher als Trumps "You're fired" - ihm gelingt trotzdem die erstaunliche Leistung, noch erratischer zu handeln als der amtierende US-Präsident.