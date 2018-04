Sat.1 setzt Show ab Maschmeyer "nicht relevant genug"

Sat.1 nimmt wegen schwacher Quoten Carsten Maschmeyers Show "Start up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?" aus dem Hauptprogramm (lesen Sie hier eine Rezension von Anja Rützel zu der Sendung). "Leider war für die Zuschauer unser uniques, hochwertiges, spezifisches Format 'Start up!' mit der Entwicklung von Logos, Claims und neuen Produkten nicht relevant genug", teilte eine Sprecherin des Münchner Privatsenders auf Anfrage mit.

Alle produzierten Folgen bis zum Finale würden online immer mittwochs auf Sat1.de und in der Sat.1-App gezeigt. Die vierte Ausgabe am Mittwochabend hatte nur noch 570.000 Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil von 1,9 Prozent.

Maschmeyer, der zuvor als Investor in der erfolgreichen Gründershow "Die Höhle der Löwen" bei Vox aufgetreten war, hatte - unterstützt von einer Dienstleistungsfirma, zu deren Gründern unter anderem der frühere "Bild"-Chef Kai Diekmann gehört - noch mit einer Aktion auf Twitter versucht, Aufmerksamkeit für das Format zu schaffen. So lobte er in dem sozialen Netzwerk unter anderem eine Belohnung für den gemeinsten Tweet zur Sendung aus.

Die Einschaltquote retten konnte er so aber nicht: Bereits in der vergangenen Woche hatte das Format nur noch einen Marktanteil von 2,3 Prozent beim Gesamtpublikum. Kritik an "Start up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?" war zudem aufgekommen, weil Diekmanns früherer Arbeitgeber "Bild" in den vergangenen Wochen viele Maschmeyer-Berichte mit Sendungsbezug veröffentlicht hatte.