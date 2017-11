Bühnenshow Stefan Raab bringt sich in Erinnerung

Ist das nun der scheibchenweise Rücktritt vom Rücktritt? Erst wurde bekannt, dass Stefan Raab im neuen Jahr eine neue Fernsehshow produziert, ohne selbst vor die Kamera zu treten. Aber scheinbar kann der Entertainer einfach nicht ohne seine Fans. Jetzt kündigt er eine Bühnenshow an, die am 18. Oktober in Köln stattfinden soll.

Was dann genau in der Kölner Lanxess Arena passieren soll, ist bisher nicht bekannt. Im rund eineinhalbminütigen Trailer wird nur angekündigt, dass die Heavytones, seine Studioband aus der Sendung "TV Total", dabei ist. Und "Spitzenwitze". Und "spektakuläre Gäste".

Prominente äußern sich in dem Filmchen zu Raabs Plänen. Udo Lindenberg sagt: "Stefan Raab? Mittelmaß - unteres Mittelmaß." Und Komiker Helge Schneider meint: "Stefan Raab? Zu angepasst."

Eine Tournee ist scheinbar nicht geplant, Raab sagt, die Show finde "nur in Köln" statt.