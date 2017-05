Stephen Colbert vs. Donald Trump "Ich habe die Witze, er die Raketen-Codes"

Es vergeht kaum ein Abend im US-Fernsehen, an dem sich die Late-Night-Talker in ihren Eröffnungsmonologen nicht die neueste Absurdität im Leben der Amerikaner unter Donald Trumps Präsidentschaft vorknöpfen. Einer der lautesten Trump-Gegner ist Stephen Colbert, Nachfolger von David Letterman in der "Late Show" auf CBS. Mit einem Monolog am Montagabend hat er nun wütende Proteste von Trump-Fans hervorgerufen.

Zwölf Minuten lang nahm Colbert kein Blatt vor dem Mund. Unter anderem holte er so aus: "Mr. Trump, ich liebe Ihre Präsidentschaft. Ich nenne sie Schande der Nation". Dann: "Sie ziehen mehr Skinheads an als kostenloses Rogaine." (Ein in den USA bekanntes Haarwuchsmittel.) Und weiter: "Gegen Sie demonstrieren mehr Menschen als gegen Krebs." Und noch: "Sie sprechen wie ein Gorilla, der die Zeichensprache erlernt hat und einen Schlag gegen den Kopf bekam."

Dann holte Colbert zu dem Tiefschlag aus, der für die meiste Kritik sorgte: "Ihr Mund ist nur für eine Sache gut: als Pistolenhalter für Wladimir Putin."

Der Satz wurde von Trump-Anhängern als homophob bezeichnet. Sie fordern seinen Rücktritt und haben dazu den Twitter-Hashtag #FireColbert und die Webseite firecolbert.com ins Leben gerufen.

Am Mittwoch reagierte Stephen Colbert in seiner Show auf die Vorwürfe, ohne sich zu entschuldigen: "Ich würde es wieder tun, aber ich würde einige Worte ändern, die primitiver waren, als sie hätten sein müssen". Weiter sagte er auf Trump gemünzt: "Ich glaube, er kann gut auf sich selbst aufpassen. Ich habe die Witze, er die Raketen-Codes, das ist doch ein fairer Kampf."

Colbert Schimpftirade vom Montag war eine Reaktionauf ein TV-Interview, das Trump am Samstag dem CBS-Journalisten John Dickerson gegeben hatte. Erst erging Trump sich in wirren Anspielungen auf die angebliche Überwachung seines Büros durch die Obama-Administration.

Dickerson versuchte mehrmals ohne Erfolg, diese zu dechiffrieren. Dann brach Trump das Interview abrupt ab, nicht ohne Dickerson zuvor zu beleidigen: "Ich mag ihre Show, ich nenne sie "'Verunstaltung der Nation'".