US-Comedy "Saturday Night Live" Pornostar Stormy Daniels stichelt gegen Trump

"Ich weiß, Du glaubst nicht an den Klimawechsel, aber da zieht ein Sturm auf, Baby", sagte Pornodarstellerin Stormy Daniels am Samstagabend zu US-Präsident Donald Trump vor einem Millionenpublikum. Natürlich war es nicht der echte Trump, sondern sein Comedy-Wiedergänger Alec Baldwin, aber allein der Auftritt der echten Stormy Daniels in der Eröffnungssequenz der beliebten US-Show "Saturday Night Live" ("SNL") sorgte auf Twitter und anderen Social-Media-Kanälen für, nun ja, Stürme der Begeisterung.

In der rund sieben Minuten langen Szenen-Collage, an deren Ende Daniels sich einen koketten verbalen Schlagabtausch mit Trump/Baldwin liefert, treten außerdem eine ganze Reihe Entertainment-Größen auf: Scarlett Johansson und Talk-Master Jimmy Fallon sind als Ivanka Trump und Jared Kushner zu sehen, Comedy-Veteran Martin Short spielt Trumps ehemaligen Leibarzt Harold Bornstein, "SNL"-Ensemblemitglied Kate McKinnon, verkörpert den glücklosen Trump-Berater Rudolph Giuliani.

Die "Hauptrolle" des in Split-Screen-Optik gefilmten Sketches spielt Ben Stiller als Trump-Anwalt Michael Cohen. Im Medien- und Justiz-Rummel um die an Daniels gezahlten 130.000 Dollar Schweigegeld versucht er, zu retten, was noch zu retten ist (Trump/Baldwin: "Ruf Stormy an und bring' das ein für allemal in Ordnung!"), aber er gerät immer wieder an andere Mitglieder aus Trumps Hofstaat, darunter Ehefrau Melania (Cecily Strong) und Pressesprecherin Sarah Huckabee Sanders (Aidy Bryant). Und die ganze Zeit hört das FBI den hysterischen Gesprächen auf den vermeintlich sicheren Leitungen zu, kopfschüttelnd.

Das allein wäre lustig genug, doch der Auftritt der echten Stormy Daniels ist das Sahnehäubchen. Während Trump/Baldwin ihr Anzüglichkeiten ins Ohr tutet ("Ich war noch nie so ängstlich und scharf zugleich") und ihr vorwirft, ihre Kampagne gegen ihn nur zu spielen, kontert sie schlagfertig: "Ich bin Pornodarstellerin, wir sind nicht dafür bekannt, gut schauspielern zu können". Nur sein Rücktritt könne sie zum Aufgeben bewegen, sagt sie dem grimassierenden Baldwin.

YouTube - Der komplette Eröffnungs-Sketch mit Stormy Daniels im Video:

Der echte US-Präsident bestreitet die Behauptung des Pornostars (bürgerlich: Stephanie Clifford), die beiden hätten 2006 eine Affäre gehabt. Trumps Anwalt Michael Cohen hatte Clifford wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl 2016 130.000 Dollar gezahlt, damit sie ihre Version des Treffens nicht öffentlich macht. Trump hatte jüngst zugegeben, seinem Anwalt das Geld zurückerstattet zu haben, nachdem Giuliani entsprechende Hinweise darauf in einem Interview auf Fox News gegeben hatte.

Das überraschende Eingeständnis wird als Schachzug gewertet, um den Vorwurf der illegalen Wahlkampffinanzierung zu entkräften. Denn brisanter als die pikante Affäre mit einer Pornodarstellerin ist in der Daniels-Affäre längst eine ganz andere Dimension: Sollte die Zahlung nämlich geleistet worden sein, um kurz vor der Wahl eine negative Berichterstattung über Trump abzuwenden, hätte sie als Wahlkampfspende deklariert werden müssen. Dies geschah aber nicht. Kann Trump hier nicht geltend machen, dass die Zahlung eine reine Sache zwischen Privatleuten gewesen sei, dann droht ihm möglicherweise tatsächlich ein aufziehender Sturm.