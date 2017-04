"Story of my Life" auf Vox "Das lassen wir ausbügeln, Schatzi!"

Es ist eine Überrumpelungstaktik mit Trickknete: Auch wenn die Gäste von "Story of my Life" bereits in noch so vielen Talkshows saßen, ihre schon anprobierten Sätzchen haben, mit denen sie auf Moderatorenfragen antworten und routiniert darin sind, bei allzu Persönlichem den Abstandshalter auszuklappen - wenn sie dank Maskenbildnerkunst mit dem eigenen Altern und der Parallelverfaltung ihres oder seiner Liebsten konfrontiert werden, könnte es ein paar Knackser im Medienprofipanzer geben.

Das ist Konzept und Hoffnung der neuen VOX-Promipärchen-Plauderstunde, und zumindest bei Boris und Lilly Becker hat das für den Anfang ganz gut funktioniert. Vorausgesetzt, man interessiert sich grundsätzlich für anderer Leut Beziehungen.

Desirée Nosbusch führt durch das einstündige Gespräch, das in der ersten Hälfte ein bisschen zu ausführlich in der frühesten Paargeschichte kruschtelt. Die Beckersche Kennenlerngeschichte - verzichtbar, ebenso das leicht angekitschte Blättern durch alte Fotos. Interessant wird es tatsächlich erst, als die erste Schicht Trick-Make-up die 40-jährige Lilly und den 49-jährigen Boris auf einen Schlag um 20 Jahre ältern lässt.

Während sie sich bei der ersten Sichtung des Greisenbeckers vor allem in kicherigen "Holy shit, you are old!"-Ausrufen und Frisuren- sowie Faltenkritik ergeht - "das lassen wir ein bisschen ausbügeln, ja, Schatzi?" -, wird er eher nahezu poetisch: "Du hast einen ganz besonderen Geruch, und der wird auch in 20 Jahren so bleiben."

Feuchte Augen haben sie jedenfalls beide, und tatsächlich hört man dann auch gerne zu, wenn Nosbusch die Blitzgealterten durch kleine Moderations-Stupser in ihr künftiges Leben versetzt. Werden sie schon Enkel haben, wie wird sich das Verhältnis zu ihren Kindern ändern, was werden sie den ganzen Tag tun?

Sichtbar verwittert, aber mit zenbuddhistischer Gelassenheit

Mehr Zeit für sich, wünscht sich Boris Becker für seine älteren Jahre, nicht immer für alle den Brandlöscher spielen müssen. Seine Frau scheint sich mehr vor ihrer äußerlichen Veränderung zu fürchten, drückt hier an sich herum, zieht da prüfend die Haut straff, während Becker seine zunehmende Kehllappigkeit sehr gelassen nimmt.

Dann kommt der nächste Altersschub: Nach noch mehr Make-up ist Lilly eine schöne, fast adlig ergraute 80-jährige, und Boris ein sichtbar verwitterter, durchaus glaubwürdiger 89-jähriger. Sie muss ein bisschen weinen, er scheint diese Jahre in fast zenbuddhistischer Gelassenheit zu erwarten: "Aber gut! Schön!", sagt er immer wieder, wenn er seine alte Frau ansieht, und meint dabei auch den Ausblick auf die eigenen späten Jahre. "Ich gefalle mir mit 89 am besten", sagt er am Ende: "Weil ich glaube, dass mit 49 der beste Teil meines Lebens beginnt und ich mit 89 aufgehört habe, zu kämpfen." Begraben soll man ihn in Wimbledon.