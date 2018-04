Netflix-Serie "Stranger Things" Alles nur geklaut?

Wollte man hämisch sein, ließe sich durchaus behaupten, dass die Netflix-Serie "Stranger Things" aus lauter "geliehenen" Ideen besteht. Schließlich spielt der Streaming-Hit nicht nur in den Achtzigerjahren, er ist auch eine Hommage an die Zeit und ihre Künstler, an Stephen King, Steven Spielberg und Wes Craven.

Jetzt aber behauptet ein Filmemacher namens Charlie Kessler, die "Stranger Things"-Macher Matt und Ross Duffer hätten auch die Idee zu der Geschichte von ihm gestohlen. Das meldet der "Hollywood Reporter". Sein Anwalt reichte Klage wegen Verletzung eines stillschweigenden Vertrags ein.

Bei einer Party während des Tribeca-Filmfestivals in New York habe Kessler den Duffers im Jahr 2014 von einem Konzept für eine Science-Fiction-Geschichte erzählt, die in der Nähe eines verlassenen Militärkomplexes spielen sollte. Auf dieser Idee basiere auch sein eigener Kurzfilm "Montauk". Von diesem und seinem Drehbuch für eine geplante Langfilm-Version "The Montauk Project" hätten die Duffer-Brüder abgekupfert.

Getty Images "Stranger Things"-Macher Matt und Ross Duffer

Nun ist es in Hollywood an der Tagesordnung, dass die Macher erfolgreicher Filme und Serien wegen angeblichen Ideenklaus verklagt werden. Von "Fluch der Karibik" bis "Alles steht Kopf" - immer wieder ziehen Drehbuchautoren vor Gericht, weil ihre Storys oder Teile davon von Studios verwendet worden sein sollen, ohne dafür zu bezahlen oder zumindest die wahren Urheber zu nennen.

Selten haben diese Verfahren für die Kläger Aussicht auf Erfolg, weil es sehr schwer nachzuweisen ist, woher eine Idee für ein Drehbuch tatsächlich stammt, und oft viele verschiedene Kreative über einen langen Zeitraum involviert sind. Ganz zu schweigen davon, dass große Studios oder Produktionsfirmen über gute Anwälte und viel Geld verfügen und vor Gericht einen langen Atem haben.

In Kesslers Fall darf man schon die Frage stellen, warum er jetzt erst ein Verfahren anstrengt. Schließlich liegt die Premiere von "Stranger Things" schon zwei Jahre zurück. Der Verdacht drängt sich auf, sein plötzlicher Vorwurf könnte mit dem ungeahnten Erfolg der Serie zu tun haben.

Denn "Stranger Things" ist mittlerweile zum neuen Aushängeschild von Netflix geworden. Der Konzern gibt traditionell keine Zugriffszahlen bekannt, aber es ist kein Geheimnis, dass die Show zu seinen am meisten gesehenen gehört. Netflix hat inzwischen sogar Lizenz-Deals mit Modelabels wie Hybrid Angel und Hot Topic abgeschlossen.

Und das Geschäft brummt weiter, die dritte Staffel geht am 23. April in Produktion. Vorher berichteten US-Medien ausführlich über satte Gehaltserhöhungen für die Darsteller der Serie. Vor allem die jugendlichen Schauspieler sollen erfolgreich verhandelt haben und für die neue Staffel das - festhalten - Zwölffache ihrer bisherigen Gage bekommen.

Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin und Noah Schnapp verdienten in den ersten beiden Staffeln um die 20.000 Dollar pro Folge - jetzt sollen es mindestens 250.000 Dollar sein. Auch die erwachsenen Hauptdarsteller Winona Ryder und David Harbour gingen bei der Gehaltsrunde nicht leer aus: Sie bekommen ab Staffel Drei jeweils 350.000 Dollar, mehr als doppelt so viel wie zuvor.

Dass auch Charlie Kessler ein Stück von dem Kuchen abbekommt, dürfte dagegen unwahrscheinlich sein.