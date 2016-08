Horrorserie "Stranger Things": Zweite Staffel bestätigt

Die erste Staffel der Serie "Stranger Things" war eine der Überraschungen des Sommers. Selbst der Soundtrack der Serie war ein großer Erfolg. Schon lange wurde spekuliert, jetzt bekommt "Stranger Things" ganz offiziell eine zweite Staffel. Das gab der Streaming-Dienst Netflix, der die Serie auch produziert, am Mittwoch bekannt.

Die zweite Staffel soll 2017 mit neun Folgen an den Start gehen. Die Autoren und Erfinder von "Stranger Things", Matt und Ross Duffer, werden neben den ausführenden Produzenten Shawn Levy und Dan Cohen wieder mit von der Partie sein. Am Mittwoch veröffentlichte Netflix auch einen kurzen Teaser für die zweite Staffel.

"Stranger Things" ist eine Hommage an dieScince-Fiction-Serien und Filme der Achtziger. Die Serie handelt von einem Jungen, der plötzlich spurlos verschwindet. Seine Mutter, gespielt von Winona Ryder, macht sich auf die Suche nach ihm und deckt alsbald eine groß angelegte Verschwörung auf, die die gesamte Heimatstadt aufwühlt. Wer von den Figuren und ihren Darstellern in der Fortsetzung mit dabei ist, wollte Netflix noch nicht verraten.

Noch bevor die Plattform die zweite Staffel bestätigte, hatten sich die Duffer-Brüder in einem Interview bereits zu möglichen Themen geäußert: "Staffel eins spielt über einen wirklich kurzen Zeitraum, sechs oder sieben Tage. Was wir in einer hypothetischen zweiten Staffel unter anderem machen würden, wäre, herauszufinden, was die Auswirkungen der Ereignisse aus der ersten Staffel sind."