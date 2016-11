"Anne Will" NDR verteidigt Einladung von vollverschleierter Schweizerin

Ihr Auftritt sorgte für harsche Kritik am NDR: Die Redaktion der Talkrunde "Anne Will" hatte zum Thema "Warum verfallen junge Leute dem Islamismus?" die Schweizerin Nora Illi eingeladen. Die Sprecherin des selbst ernannten "Islamischen Zentralrats" erschien vollverschleiert im arabischen Nikab. Der Sender verteidigte die Einladung nun. Sie sei sorgfältig abgewogen worden, teilte die verantwortliche NDR-Redakteurin Juliane von Schwerin in einem Statement am Montag mit.

Illi, die früher Punkerin war und als 18-jährige über den Buddhismus zum Islam kam, sagte in der Sendung: "Mich fasziniert am Islam seine Vielfalt. Im Islam hat die Frau ganz viele Rechte und Möglichkeiten, sich auszuleben." Für sie bedeute das Tragen des Nikab Freiheit und Selbstbestimmung. Sie sprach von der Gemeinschaft, in der man "Schulter an Schulter" bete.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach und der Autor Ahmad Mansour warfen ihr in der Talkshow vor, sie verherrliche den Krieg in Syrien. Kommentatoren in den Medien und auf Twitter warfen dem NDR vor, Illi eine Plattform zur Verbreitung von Propaganda geboten zu haben. Auch habe Anne Will nicht entschieden genug auf die Einlassungen der Islamistin reagiert.

Das weist der NDR zurück. In ihrem Statement, das SPIEGEL ONLINE vorliegt, schreibt Juliane von Schwerin: "Die Zusammensetzung der gesamten Diskussionsrunde und deren Leitung durch Anne Will hat zu einer ebenso angemessenen wie notwendigen Auseinandersetzung geführt." Die umstrittene Haltung von Frau Illi zum Beispiel zur Problematik der Ausreise von Jugendlichen nach Syrien sei deutlich zutage getreten und heftig debattiert worden; den Zuschauerinnen und Zuschauern habe die Diskussion zahlreiche Erkenntnisse und Aufklärung geboten.