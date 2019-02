Ex-"Bild"-Chefredakteurin Tanit Koch wird Geschäftsführerin bei n-tv

Tanit Koch wird neue Geschäftsführerin des Nachrichtensenders n-tv, der zur RTL-Gruppe gehört. Sie folgt auf Hans Demmel, der das Unternehmen verlassen wird. Das meldet das Branchenportal DWDL.de mit Berufung auf RTL.

Gerüchte über den Wechsel gab es schon seit Wochen. Koch hatte als Journalistenschülerin beim Springer-Verlag angefangen und war dort an der Seite von Kai Diekmann bis in die Chefredaktion aufgestiegen. Sie wurde Diekmanns Nachfolgerin, dann aber in einen Machtkampf mit Julian Reichelt verwickelt, damals Vorsitzender aller Chefredaktionen und Chefredakteur Digital der "Bild". 2018 verließ Koch Springer schließlich. Reichelt wurde dort Chefredakteur.

Die 41-Jährige arbeitete seitdem als Moderatorin von Podien und engagierte sich im Stiftungsrat der Deutschlandstiftung Integration.