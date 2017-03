Nachbarschafts-"Tatort" aus Köln Mein Haus, meine Frau, ihr Liebhaber

Glückseligkeit im "Tatort", das ist selten. Gleich am Anfang jubiliert Pharrell Williams sein "Happy" ins sonnige Kölner Vorortidyll: Ein Mann schneidet inmitten seiner Lieben eine Geburtstagstorte auf, während draußen auf dem Rasen der neue Highend-Grill mit roter Schleife auf ihn wartet, dazu regnet es in Zeitlupe Konfetti. Eine Nachbarin schnuppert an den frischen Bettlaken an der Leine, während der Opa mit der Tochter aufgekratzt vom Sportplatz kommt, wo die Kleine eben einen neuen Sprintrekord aufgestellt hat.

Lauter glückliche Menschen? Ja. Und nein. Williams hat sein "Happy" noch nicht zu Ende gesungen, da knallt eine Leiche von einer Überführung auf die Windschutzscheibe eines LKW. Der Tote war ein Nachbar der Menschen, die wir zuvor in ihrem scheinbar unermesslichen Stadtrandheimeligkeit gesehen haben.

Schenk (Dietmar Bär) und Ballauf (Klaus J. Behrendt) landen bei ihren Untersuchungen in einer Einzelhaussiedlung, in der die Bewohner in riskanten Glückskonstruktionen miteinander verbunden sind. Die Freude des einen ist oft das Leid des anderen, aber bis zum Mord an dem Griesgram, der mit seinen Friedhofstannen und seiner riesigen Pornosammlung alleine am Rand der Häuseransammlung wohnte, haben eigentlich alle von diesen Konstruktionen profitiert.

Spießig? Bigott? Oder einfach nur realistisch?

Das Tolle an diesem "Tatort" ist, dass die Filmemacher der Versuchung widerstehen, die Ariel-Rama-Weber-Grill-Happiness komplett zu desavouieren. Das wäre zu billig. Hier geht es eher um die Schnittstellen von nützlichem Wohlstand und brutalem Konsum, von echten Zärtlichkeiten und falschen Arrangements, von kleinen Sehnsüchten und großen Verbrechen. Kurz, es geht um Ambivalenzen.

Da ist zum Beispiel der Handelsvertreter (Stephan Grossmann), der darüber im Bilde ist, dass seine Frau (Birge Schade) während seiner Arbeitsreisen ein Verhältnis mit dem Ermordeten pflegte. Mein Haus, meine Frau, ihr Liebhaber: Der Betrogene weiß um die Brüchigkeit seines Eigenheimparadieses, und je sarkastischer er während der Verhöre mit den Kommissaren darüber spricht, desto klarer wird ihm, wie sehr er auf das unappetitliche Arrangement baut. Spießig? Bigott? Oder doch einfach nur geerdet?

Irgendwann stöhnt Ballauf angeekelt auf: "Weißt du, was ich jetzt gerne machen würde?" Antwort Handelsvertreter: "Mir so richtig eine reinhauen? Ja, das würde ich auch gerne manchmal." Ein Aufblitzen von Realismus, aber auch von Restwürde beim Vorortspießer.

Mit "Nachbarn" kehrt der Kölner "Tatort" in das Milieu zurück, das er letztes Jahr schon in der Folge "Durchgedreht" besucht hat. Da ging es um die Umbrüche innerhalb der deutschen Mittelschicht, um Notkredite und Patchworklügen, um bescheidene Aufstiegsträumen und massive Abstiegsängsten. In "Nachbarn" (Buch: Christoph Wortberg, Regie: Torsten C. Fischer) wird diesem Lebenstraumschlamassel jetzt ein stärkerer psychosexueller Punch gegeben. Die Ermittler werden automatisch zum Spanner der Sehnsuchtswelten der anderen, gleichzeitig wird dieses Spannen hintersinnig und anrührend in Szene gesetzt.

Einige Szenen tun sehr weh, aber niemals weiden sich die Filmemacher an den ins Pathologische rankenden Sehnsuchtsverrekungen. Ergreifendster Moment: Die Frau des Handelsvertreters tanzt abgefüllt und aufgewühlt mit Champagnerglass, Morgenrock und Kippe im Mund zu Bruce Springsteens "Hungry Heart", während die beiden Kommissare durch die schönen Panoramafenster des Wohnzimmer starren.

Wie viel Mitgefühl in dieser kaputten Szene mitschwingt: Schlagt weiter, kleine hungrige Herzen der Vorstadt.

Bewertung: 8 von 10 Punkten

"Tatort: Nachbarn", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD