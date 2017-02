Närrischer Köln-"Tatort" Karneval-Ultras im Klassenkampf

Wenn es um ihre Freizeitgestaltung geht, neigen Männer zu erschreckendem Fanatismus. Das Hobby ragt bei ihnen zuweilen ins Pathologische. Es gibt Männer, die stecken ihr neugeborenes Kind in einen Strampler mit Raute, weil sie HSV-Ultras sind. Und es gibt welche, die lassen ihre Frau den Nachwuchs per Kaiserschnitt punktgenau am 11. 11. zur Welt bringen, weil sie Hardcore-Jecken sind.

So hat es auch der Kölner Straßenkehrer Rainer Pösel (Tristan Seith) gemacht. Seinen kleinen Sohn trainiert er zum Büttenredner; die Tochter, deren Geburt einst tatsächlich auf den Anfang der fünften Jahreszeit anberaumt worden war, sollte nach seinem Willen Tanzmariechen in dem Karnevalsverein "De jecke Aape" werden.

Sollte - denn nun ist sie tot. Weil sie den Konkurrenzkampf und die Missgunst innerhalb der zu den "Affen" gehörenden Gardetänzerinnen nicht aushielt, stürzte sich die 16-Jährige von der Brücke in den Rhein.

Karneval, das ist in diesem "Tatort" Krieg. Karnevalshasser Ballauf(Klaus J. Behrendt) und Gelegenheits-Jeck Schenk (Dietmar Bär) - die beiden feiern mit dieser Folge ihre 20-jähriges Fernsehdienstjubiläum - tauchen ein in die sozio-ökonomische Gemengelage rund um die närrische Zeit: Gleich am Anfang des Krimis wird auch noch die Tanztrainerin der "jecke Aapen" erschlagen zwischen den Pappmachéfiguren der Umzugswagen gefunden. Neben der Leiche lächelt unbeeindruckt ein Clownskopf.

Wirtschaft und Wahnsinn

In Verdacht geraten der Vereinsboss (Herbert Knaup), der seine Truppe gnadenlos auf Effizienz getrimmt hat, um an die guten Auftritte bei Umzügen und Umtrünken zu kommen, sowie natürlich auch Karneval-Ultra Pösel, der seine Tochter an den Jecken-Drill verloren hat und sich im Verlauf der Handlung als eine Art rheinische Rachemaschine durch Umkleidekabinen und Festsäle schwatzt und schmatzt. Wirtschaft und Wahnsinn, der "Tatort" will beide Aspekte der fünften Jahreszeit beleuchten. Manchmal kommt er dabei allerdings sehr lehrbuchhaft daher.

Regisseur Thomas Jauch und Drehbuchautor Jürgen Werner haben zusammen ein paar der besten und aufreibendsten Dortmunder "Tatorte" mit dem irren Kommissar Faber ausgearbeitet, da ging es drunter und drüber, da waren Gut und Böse oft nicht auseinander zu halten. Hier nun sind einige zentrale Charaktere sehr schlicht gezeichnet und die Interessen und Emotionen oft von banaler Übersichtlichkeit.

Auch atmosphärisch schlägt der "Tatort" kaum Gewinn aus der besonderen Situation - das fällt besonders im Vergleich mit der entfesselten Münchner Episode vom Oktoberfest auf. Gegen die wuchtigen Suff-und-Wahn-Wimmelbilder aus den bayerischen Bierzelten wirkt der rheinische Volksfestirrsinn geradezu brav.

Und trotzdem: In der Figur des Opfervaters Pösel ist sehr schön der Widerspruch des Karnevals eingefangen. Während er über die "Bonzen" im Narrenbetrieb herzieht und den "kleinen Mann" als eigentlich treibende Kraft der fünften Jahreszeit feiert, reibt er sich und seine Familie in der Volksfestindustrie auf. Die Frage, die offen bleibt: Wie viel authentischer Rausch ist möglich im durchorganisierten Frohsinn?

Bewertung: 6 von 10

"Tatort: Tanzmariechen", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD