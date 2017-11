ARD-Sonntagskrimi Der Münster-"Tatort"  im Schnellcheck

Das Szenario:

Kunst und Mord im öffentlichen Raum. In Münster findet nach zehn Jahren wieder die Schau "Skulptur Projekte" statt, und ein kunstaffiner Krimineller nutzt die Chance, um in den Ausstellungsstücken Leichen zu verstecken. Moralische Botschaft und kultureller Subtext inklusive. Schöngeist Boerne (Jan Josef Liefers) läuft zu Hochtouren auf, Dosenbiertrinker Thiel (Axel Prahl) geht das bedeutungsschwangere Chi-Chi der Kunstwelt auf die Nerven - zumal sein Vater auch noch kiffend bei den Kunstaffen mitzumischen versucht. Am Ende, so viel darf verraten werden, werden die beiden streitenden Ermittler mithilfe eines billigen Spezialeffekts in einen Koffer eingesperrt, und der reale Konzeptkünstler Christian Jankowski fragt in die Kamera: "Und, war das jetzt Kunst?"

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Nabelschau des Kunstbetriebs? Kritik am Kommerz der Branche? Reflexion über das schöpferische Ich? Alle möglichen ins Gesellschaftlichen ragenden Aspekt des Stoffes wurden aus dem fertigen "Tatort" gefegt. Wäre ja auch noch schöner, wenn sich die Spaßarbeiter Thiel und Boerne hier von der Kunst ins Kunsthandwerk pfuschen lassen müssten.

Der erbauliche Einblick:

Auf der Suche nach der nächsten Leiche öffnen die Polizisten auch eine riesige billardartige Skulptur in einem Park - und finden darin Thiels Vater mit einem riesigen Joint. Wieviel Geborgenheit so ein mit Rauchschwaden gefülltes Kunstwerk doch vermitteln kann. Wie im Mutterleib. Nur mit THC-Zufuhr.

Die erstaunliche Einsicht:

"Du warst das Frankie-Girl. Wenn Du bei uns warst, hast Du meine Kleider getragen." Das muss Frank Thiel von der Kuratorin der "Skulptur Projekte" erfahren, mit der er als Kind immer in der Hippiekommune abhing. Hat das rustikale Quadratmännchen tief drinnen doch eine feminine Seite?

Der Plausibilitätsfaktor:

Mh, äh, nun ja. Nach Plausibilität fragen doch nun wirklich nur Spaßbremsen.

Die Bewertung:

7 von 10 Punkten. Ein Joint, und die Kunst ist dein Freund. Die Mitwirkung des Medienkunststars Christian Jankowski legt den Verdacht nahe, dass dieser "Tatort" mal mit anderen Ambitionen entwickelt worden ist. Das hätte eines dieser Experimente werden können, vor denen einige hochrangige ARD-Planer erst vor drei Wochen so eindringlich gewarnt haben. Ist jetzt aber doch etwas anderes rausgekommen: eine verkifft-windschiefe und sympathische Parodie auf das Genre des Kunstthrillers.

Die ausführliche Analyse:

