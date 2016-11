Kieler "Tatort" über Islamistin Mein Kopftuch, meine Waffe

Probelauf mit Verschleierung: Die junge deutsche Frau, die gerade dabei ist, zum Islam zu konvertieren, zieht durch die Einkaufsstraßen Kiels, und durch den Schlitz des Niqab registriert sie bei den Menschen Befremden, Misstrauen und offenen Hass. Eine Ablehnung, die wiederum die junge Frau in ihrer Abneigung gegen die westliche Konsumwelt bestätigt. Im Laufe der Filmhandlung sagt sie einmal stolz: "Eure Farben sind nicht meine Farben."

Selbstversuche mit Vollverschleierung haben momentan Konjunktur. Für RTL-Reportagen werden junge Probandinnen in Burkas gesteckt, auf dass sie danach, glücklich schwitzend, dass der Spuk vorbei ist, Auskunft geben über die voll krasse Schleier-Erfahrung. Zeitungen schicken ihre besten Reporterinnen los, um ein bisschen einfühlsamer im Egoexperiment über das Weltempfinden unter der Verhüllung zu sinnieren. Ich fühl mich so Burka.

Der neue Kieler "Tatort" über eine Siebzehnjährige, die zum Spielball salafistischer Kräfte wird, die auch vor Mord nicht zurückschrecken, nimmt nun ebenfalls den Emotionalisierungseffekt der Religionsausübung ins Visier. Der Niqab wird hier zum pubertären Requisit, das der jungen Frau hilft, ihr Fremdsein in der Welt zum Ausdruck zu bringen. Mein Schleier, meine Waffe.

Dieser Erzählansatz geht im neuen "Tatort" solange auf, wie er ganz dicht an der Hauptfigur bleibt. In das Porträt der deutschen Konvertitin sind unterschiedliche reale Beispiele eingegangen; einmal wird auf den Fall der Hannoveranerin Safia S. angespielt, die einem Bundespolizisten ein Messer in den Hals rammte.

Religiös verbrämte Selbstverletzung

Regisseur Raymond Ley arbeitet stets mit klaren Bezügen zu realen Ereignissen und Personen, wie kaum ein anderer hat er in den vergangenen Jahren das Format des Dokudramas ausgelotet. Vor drei Jahren rekonstruierte er in dem Bundeswehrfilm "Eine mörderische Entscheidung" die Bombardierung zweier Tanklaster in Kunduz, bei der mindestens 100 Menschen starben. Für Aufsehen sorgte auch seine Beate-Zschäpe-Annäherung "Letzte Ausfahrt Gera", wo er Anfang des Jahres die NSU-Frau bei einem Besuch bei der Oma zeigte. Zuvor hatte Ley in einem Dokudrama anhand von Buchzitaten das Leben von Anne Frank in ihrem Versteck dargestellt.

Vom Holocaust-Opfer zur Islamistin: Die Rolle der deutschen Konvertitin im "Tatort" besetzte Regisseur Ley mit Mala Emde, die unter seiner Regie auch schon Anne Frank verkörperte. Die Szenen mit ihr sind stark. Wenn sie (leider zu arg penetrant eingesetzter arabischer Musik) verhüllt durch Kiel streift, der Blick voller Ekel, dann wird der Hass auf die Welt manifest. Hier tobt ein Krieg unterm Kopftuch - den die Protagonistin allerdings vor allem gegen sich selbst führt. Eine religiös verbrämte Selbstverletzung.

Video DER SPIEGEL

Doch leider funktioniert kaum eine Szene, mit der das Szenario in den Bereich der Familienpsychologie oder der Gesellschaftspolitik erweitert wird (Drehbuch: Charlotte I. Pehlivani, Drehbuchbearbeitung: Hannah und Raymond Ley). Die Dialoge mit der Mutter sind extrem hölzern, der Dreh Richtung Verfassungsschutz wirkt konstruiert. Am Anfang haben Kommissar Borowski (Axel Milberg) und Kollegin Brandt (Sibel Kekilli) nur den Mord an einer Mitschülerin der Konvertitin aufzuklären, am Ende geht es um Kompetenzrangeleien mit dem Verfassungsschutz.

Denn die junge Deutsche wird in einer Salafisten-Gemeinde aufgenommen, die in dem Verdacht steht, Kontakte mit dem IS zu unterhalten und bei der von der Konkurrenzbehörde (verkörpert von einem etwas zu lässigen Jürgen Prochnow) Mittelsmänner und Mittelsfrauen eingeschleust wurden. Eine von ihnen wird später auch noch ermordet.

Die Rolle des Verfassungsschutz bleibt in der Gemengelage nur Behauptung, die Radikalisierung der jungen Deutschen zur glühenden Salafistin gerät aus dem Fokus, die Aufklärung des ersten Mords erscheint wie angeklebt. Ein Themenkrimi, der irgendwann unter seinen großen Ambitionen zusammenklappt.

Bewertung: 5 von 10 Punkten

"Tatort: Borowski und das verlorene Mädchen", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Zum Autor Saima Altunkaya Christian Buß ist Kulturredakteur bei SPIEGEL ONLINE mit Schwerpunkt Medien und Gesellschaft. Seine Kollegen denken, er hat eine Macke, weil er nicht nur gefeierte US-Serien schaut, sondern auch jeden "Tatort". Doch der TV-Krimi ist nun mal mehr als ein Täterrätsel - er öffnet ihm ein Fenster in die bundesrepublikanische Wirklichkeit. ist Kulturredakteur bei SPIEGEL ONLINE mit Schwerpunkt Medien und Gesellschaft. Seine Kollegen denken, er hat eine Macke, weil er nicht nur gefeierte US-Serien schaut, sondern auch jeden "Tatort". Doch der TV-Krimi ist nun mal mehr als ein Täterrätsel - er öffnet ihm ein Fenster in die bundesrepublikanische Wirklichkeit. E-Mail: Christian_Buss@spiegel.de Mehr Artikel von Christian Buß