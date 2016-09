"Tatort" aus Dresden Dreck, Bart, Jogginghose, fertig ist der Obdachlose

Penner in Dresden möchte man sein. In diesem "Tatort" lümmeln und lallen sich gleich drei Klischee gewordene Obdachlose durch die Stadt. Und weil die Herren einen wohlhabenden Gönner haben, fallen sie auch öfter bei einem Edelitaliener ein, wo sie sich Grappa und andere edle Tropfen ins ungewaschene Maul kippen.

Soll das witzig sein? Wir wissen es nicht. Den Hintergrund der Berberburleske bildet jedenfalls ein auf Empörung angelegtes gesellschaftspolitisches "Tatort"-Lehrstück über einen schweren Fall von sozialstaatlichem Missbrauch. Es geht um Häuser in der Innenstadt, aus denen einkommensschwache Mieter vertrieben werden, auf dass Unternehmer dort Obdachlosenunterküfte oder Flüchtlingsheime eröffnen können, in denen sie sich jedes Bett zu teuer von der Stadt bezahlen lassen.

Einer der Unternehmer, der in diesen Mechanismus verstrickt ist, wurde von einer Brücke geschmissen. Die drei Obdachlosen waren, wie sie selbst sagen, die "Security" des Toten. Ehrlich, jawoll, hicks! Die Kommissarinnen Henni Sieland (Alwara Höfels), Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und ihr Chef Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) werden von den wenig vertrauenswürdig wirkenden Fusselbärten über den Verlauf der Tatnacht informiert oder zumindest über ihre Sicht auf den Verlauf. Flashbacks in Schwarz-Weiß bebildern die beschwipsten Berichte.

Wille zur Relevanz, Zwang zum Gag

Public-private-Partnerschaften und Obdachlosenproblematik, Perspektivwechsel im "Rashomon"-Stil und Pennerklaumauk. Dieser "Tatort" will wichtig und kritisch sein, aber auch witzig und gewitzt. Er ist nichts davon. Dabei stammt er doch aus der Feder von "Stromberg"-Autor Ralf Husmann (Co-Autor Mika Kallwass), der die erste Folge des Dresdner "Tatort" als mit vielen originellen Einsichten ins sächsische Gemüt aufgeladene Schlagerschnurre angelegt hatte.

Gab es beim Dreh dieses "Tatort" möglicherweise Übersetzungsschwierigkeiten? Regisseur Dror Zahavi, der dieses mit einigen wenigen wirklich komischen Dialogen aufgeladene Drehbuch verfilmt hat, steht bei seinen Fernsehkrimis eher für betonierte Sozialdramabauten. "Der König der Gosse" schwankt nun zwischen Wille zur Relevanz und Zwang zum Gag, eine Haltung kann man nicht aus der Geschichte herauslesen. Dabei ist es durchaus nicht unmöglich, soziale Härten und verbalen Witz zusammenzubringen, wie letztes Jahr der Bodensee-"Tatort" mit dem schönen Titel "Côte d'Azur" bewiesen hat. Ja. man kann auch im Elend lachen. Aber eben nicht über das Elend.

Das Problem des Dresdner "Tatort": Während die beiden jungen Ermittlerinnen mit heiligem Ernst in ihrer Überforderung als alleinerziehende Mutter und als liebesbedürftige Lebenspartnerin gezeigt werden, sind die Obdachlosen zur Beömmelung freigegeben. Vor dem Hintergrund der aktuellen fremdenfeindlichen Ereignisse in Bautzen und Dresden wirkt dieser sächsische Sozialklamauk besonders bräsig. Nun können die Filmemacher nichts für die Programmierung, ein Debakel ist ihr "Tatort" aber so oder so.

Am Ende werden die armen Penner in der Dresdner Episode noch auf die Bühne eines ambitionierten Regietheatermachers geholt, wo sie im stilisierten Klagechor die authentische Staffage geben müssen. Echte Asis spielen echtes Elend, man kennt das aus dem heimischen Stadttheater, wo unter dem Vorwand der Teilhabe gesellschaftliche Randexistenzen auf die Bretter geschoben werden. Will dieser "Tatort" das vielleicht ironisch beleuchten? Wir wissen es wirklich nicht.

Bewertung: 2 von 10 Punkten

"Tatort: "Der König der Gosse", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Zum Autor Christian Buß ist Kulturredakteur bei SPIEGEL ONLINE mit Schwerpunkt Medien und Gesellschaft.