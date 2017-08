Krimis über Pornoindustrie, RAF und AfD Das sind die "Tatort"-Highlights der Saison

Gespenster in Frankfurt: "Fürchtet dich"

War das realistisch? Auch SPIEGEL ONLINE macht Montagmorgen oft den Faktencheck. Bei unserem "Tatort" sind wir Deutschen nun mal besonders pedantisch: Die Polizeiarbeit muss stimmen, die gesellschaftspolitische Wirklichkeit soll reflektiert werden. Dem Hessischen Rundfunk (HR) ist das jetzt mal egal, er befreit den Frankfurter "Tatort" vom Fluch des Faktischen und lässt Brix (Wolfram Koch) und Janneke (Margarita Broich) in der Folge "Fürchtet dich" in einem Geisterhaus ermitteln.

Für Schaueratmosphäre sorgen Donner, Blitze und gruselig hallende Knackgeräusche, die direkt aus den Knochen der Toten zu kommen scheinen. Unter den Holzdielen eines Dachbodens wird ein Kinderskelett gefunden, Gespenster lassen sich über Séancen zur Zwiesprache herausfordern und fordern Sühne für ein ungeahndetes Verbrechen aus ferner Vergangenheit.

Die Genre-Experten vom HR haben in der Vergangenheit für den "Tatort" immer mal wieder mit dem Horrorfach experimentiert, etwa in kunstvollen Variationen auf Klassiker wie Wes Cravens "Last House on the Left" oder David Finchers "Se7en". "Fürchte dich" ist der bislang konsequenteste Versuch, die Krimireihe vom Realitätsdiktat zu befreien. Soll passenderweise um Halloween 2017 herum ausgestrahlt werden.

RAF in Stuttgart: "Der rote Schatten"

SWR/ Johannes Krieg Die Stuttgarter Kommissare Lannert und Bootz (Archivbild)

Und noch ein "Tatort" über Untote. Hier spuken allerdings die Gespenster des ganz realen Deutschen Herbstes in die Handlung hinein: Die Stuttgarter Kommissare Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare) ermitteln einen Todesfall, der sie direkt in die Nacht zum 18. Oktober 1977 zurückführt, als Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe, die Anführer der ersten RAF-Generation, in ihren Zellen in Stuttgart-Stammheim Suizid begingen.

"Der rote Schatten" heißt die Folge, Regie führte Dominik Graf, das Drehbuch schrieb Rolf Basedow, die beiden haben schon für das Berliner Russenmafiapanorama "Im Angesicht des Verbrechens" zusammengearbeitet. In ihrem Stuttgarter RAF-Krimi geht es um größtmögliche Authentizität. Penibel wurden die Gefängniszellen in Stammheim nachgebaut, es gibt - für den "Tatort" eher ungewöhnlich - viele historische Aufnahmen zu sehen.

Doch es geht Deutschlanddeuter Graf, der zuletzt mit "Am Abend aller Tage" eine frei gestalteten Thriller um den Schwabinger Kunstfund geliefert hat, vor allem auch um die Nachwirkungen des Deutschen Herbstes ins Hier und Jetzt. Der Plot, der Richtung V-Männer und Verfassungsschutz gedreht ist, suggeriert Fehler, Versäumnisse und verbrecherische Energien auf Seiten des Staates. Ein ungemütlicher Thriller, läuft im Oktober drei Tage vor dem 40. Jahrestag der Stammheimer Suizide.

AfD in Hamburg: "Die dunkle Zeit"

DPA Wotan Wilke Möhring als Falke (Archivbild)

Wenn der Punk die Rechtspopulisten schützen muss: Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) macht aus seiner Gesinnung kein Geheimnis, früher trug er schon mal ein T-Shirt mit dem Logo der linksradikalen Band Minor Threat im Dienst, diesmal hat er wieder den alten Fetzen mit dem Ramones-Logo an. Eine klare Provokation für die Fraktionsvorsitzenden der Partei "Neue Patrioten", die nach Anschlägen und Hassmails Polizeischutz erhält.

Der Name AfD fällt nicht einmal, und doch sind in die Figur der Politikerin Züge von Frauke Petry und anderen AfD-Persönlichkeiten eingeflossen. Und neben ihr agieren Männer, die an rechtsnationale Vordenker wie Götz Kubitschek erinnern. Regisseur und Autor Niki Stein, der auch schon den brisanten Stuttgart-21-"Tatort" gedreht hat, geht mal wieder aufs Ganze. Der gerade abgedrehte AfD-"Tatort" mit dem Titel "Die dunkle Zeit" wird im Winter ausgestrahlt, da ist die Bundestagswahl schon gelaufen ist; weil der Film aber vor dem Hintergrund einer Wahl spielt, musste Stein eine eigene Prognose aufstellen: Im "Tatort" liegen die Rechtspopulisten bei acht Prozent.

Nach Ausflügen nach Niedersachsen kehrt Möhrings Bundespolizist Falke für diesen hochrelevanten Fall nach Hamburg zurück. Aber ist die Hansestadt nicht ganz in der Hand von Till Schweigers Tschiller? Im Moment nicht. Zwar wartet noch Schweigers Kino-"Tatort" auf die TV-Ausstrahlung im Sommer 2018, und es gibt einen Vertrag für drei weitere "Tatorte" - das Wie und Wann ist aber noch völlig offen. Erst einmal hat Falke, der Kommissar Punk, wieder freie Bahn.

Mafiosi in Ludwigshafen: "Kopper"

SWR/ Roland Suso Richter Andreas Hoppe (r.) als Kommissar in "Kopper"

Das war doch kein Leben, was Kopper über die letzten Jahre als Schatten von Kollegin Odenthal geführt hat: Wein entkorken, Pasta würzen, Katzenklo säubern. Ansonsten schleppte sich der von Andreas Hoppe verkörperte Ermittler und WG-Genosse lustlos bis bockig in seinen Cowboyboots durch den Ludwigshafen-"Tatort". Wenig verwunderlich, die moderne Profilerin Johanna Stern macht dem Macho-Cop alten Schlages den Sidekick-Platz streitig.

Zum Abschied bekommt Kopper nun noch einmal einen großen Auftritt. In der nach ihm benannten "Tatort"-Folge legt sich der italienischstämmige Verwöhn- und Zudröhn-Cop mit der Stidda an, einem Zweig der sizilianischen Mafia, die zwar weniger einflussreich als die Cosa Nostra ist, aber in ihrer Organisation auch schwieriger durchschaubar. Ein alter italienischer Freund weiß um Steuerbetrug und andere Machenschaften der Gangster und will ins Zeugenschutzprogramm.

Ausgangspunkt für ein amtliches Mafia-Paranoia-Panorama samt abgeschnittener Körperteile und Dialoge auf Grappa, das den "Tatort"-Cowboy Andreas Hoppe noch mal auf Hochtouren bringt. Die Episode wird im Winter ausgestrahlt, für die Cowboyboots von Kopper wird angeblich noch ein Museumsplätzchen gesucht.

Existenzkämpfe in Niedersachsen: "Der Fall Holdt"

ARD Maria Furtwängler als "Tatort"-Kommissarin Lindholm

Es ist einer der mysteriösesten Kriminalfälle der letzten zehn Jahre: 2010 wurde in Baden-Württemberg die Bankiersehefrau Maria Bögerl entführt, eine Lösegeldübergabe scheiterte, einen Monat später wird die Leiche gefunden, im Jahr darauf begeht der Ehemann Suizid. Bis heute sind die Behörden mit dem Fall Maria Bögerl beschäftigt, bis heute verläuft jede Spur im Leeren.

Der NDR hat sich von dem realen Fall nun für den "Tatort" inspirieren lassen: Die von Maria Furtwängler gespielte Kommissarin Charlotte Lindholm wird durch die Entführung einer Bankiersfrau in der niedersächsischen Provinz an die eigenen Grenzen geführt, in der Spiegelung zu dem Fall droht sie verloren zu gehen.

Der Copthriller als weibliches Identitätsschauspiel mit offenem Ausgang: Regie führte die junge Regisseurin Anne Zohra Berrached, die zuvor das im Wettbewerb der Berlinale gelaufene Spätabtreibungsdrama "24 Wochen" gedreht hat . Ohrensesselhobbydetektive lassen bei Ausstrahlung dieses "Tatort" im November lieber den Fernseher aus.

Pornoindustrie in München: "Hardcore"

BR/ Hagen Keller Leitmayr (l.) und Batic im Münchner "Tatort" (Archivbild)

In Sachen Erotik ist den beiden in Ehren ergrauten Buben aus München ja nichts fremd. Mit heiterem Interesse betrachten Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) stets auch die abseitigeren Techniken des Lustgewinns, teilweise werden sie selbst Ausführende, wie zuletzt bei der Folge "Die Liebe ist ein seltsames Spiel" über das Phänomen der Polyamorie.

Bei Batic' und Wachtveitls erotischen Exkursen mischt sich oft eine gewisse Melancholie in den Blick auf das immer unterschiedliche, immer gleiche verzweifelte Treiben des Menschen, seinen Fantasien hinterherzukommen. Das dürfte auch bei der Folge über das Münchner Pornobusiness der Fall sein, deren Ausstrahlung für das Frühjahr 2018 angesetzt ist. Zwar klingt der Episodentitel "Hardcore" brutal, doch schwingt darin auch eine gewisse Nostalgie mit. Es ist ein Verweis auf die frühen Tage des Münchner Pornohandwerks.

Früher war bekanntlich alles besser. Das finden in München auch die Sexfilmproduzenten, die sich nach der Goldenen Ära der Achtziger- und Neunzigerjahre, wo sie den Homevideomarkt belieferten, mit der Konkurrenz aus dem World Wide Web herumschlagen müssen. Nach dem Mord der Darstellerin Luna Pink ermitteln Batic und Leitmayr in einer Branche, die ihre glamourösen Tage hinter sich hat. Internet kills the Pornostar.