Horror-"Tatort" aus Frankfurt Eure Angst ist unser Auftrag

Tote, die durch die Münder von Lebenden sprechen. Greise, in deren Gesichtern sich noch immer das Grauen spiegelt, das sie vor vielen Jahrzehnten als Kind gesehen haben. Rückstände eines Verbrechens, die gut verscharrt unter dem Kellerboden liegen oder unter Holzdielen versteckt sind, bis irgendein Idiot sie ausbuddelt und damit die Geister der Verstorbenen ruft: In diesem Frankfurter "Tatort" passiert nichts, was Sie nicht schon einmal in einem klassischen Geisterhaushorrorfilm gesehen haben - es passiert gleichzeitig aber auch nichts, was Sie bereits in einem "Tatort" gesehen haben.

Das Übersinnliche ist ja eindeutig unterrepräsentiert im deutschen Fernsehkrimi. Genauer: Es kommt gar nicht vor. HR-Redakteur Jörg Himstedt, der als Mitverantwortlicher für die hessischen Ulrich-Tukur-Krimis dem "Tatort" neue Imaginationsräume geöffnet hat , sagt: "Der 'Tatort' ist ja so etwas wie der säkularisierte Kirchgang. Schlimme Dinge geschehen, aber stellvertretend für uns bringen die Kommissare die Dinge wieder ins Lot. Das Böse ist gebannt, man kann beruhigt schlafen gehen. Wir haben uns gedacht - was, wenn wir einmal ein Märchen erzählen, so wie früher, im Stadium der Unschuld, als das Wünschen noch geholfen hat, ins Sofa gekuschelt und wohlig gegruselt."

Der Idiot, der die Geister ruft, ist in diesem "Tatort" Kommissar Brix (Wolfram Koch). Ein alter Mann im Schlafrock stürmt auf das alte Haus zu, das der Polizist mit seiner guten alten Freundin Fanny (Zazie de Paris) bewohnt, und versucht es in Brand zu stecken. Mit bedeutungsschwangerem Blick auf den Dachstuhl bricht der Alte zusammen und Brix reißt den Dielenboden vom Dachgeschoss auf, wo er das Skelett eines Mädchens findet - Bewohnerin des Waisenhauses, das früher in dem Gebäude beherbergt war und nun seine schaurigen Geschichten über Tode in kalten Flüssen und mörderisch sanktionierte Lieben freigibt.

Der hessische "Tatort" hat sich ja schon häufiger dem Horrorfilm angenähert, etwa in einer erbarmungslosen Variation auf Wes Cravens "Last House On The Left" mit Joachim Król 2015 oder in einer kunstvollen "Se7en"-Hommage mit Ulrich Tukur 2016. Hier nun legt der HR einen Gruselfilm in Reinform vor, der jede Art von postmoderner Spielerei und ironischer Brechung vermeidet. Oldschool-Horror zwischen "Poltergeist" und "The Others", kein Augenzwinkern weit und breit. Die öffentlich-rechtliche Existenzberechtigung einmal anders formuliert: Eure Angst ist unser Auftrag.

Warnung an ältere Zuschauer

Redakteur Himstedt betont: "Wir wollten die Figuren ernst nehmen, aber auch den Horror, der sie erfasst. Die Form der Horrorparodie haben wir bewusst vermieden. Hier geht es nicht um Comic Relief, die ein Mittel der Distanz ist, sondern um die Lust an der Angst. Für ein jüngeres Publikum ist dies kein Problem. Die Älteren seien gewarnt."

Der HR ist es gewohnt, dass nach "Tatort"-Experimenten die Telefone heiß laufen, weil die Zuschauer sich überfordert fühlen. Wer nun am Sonntag auf Klärung sozialer Schieflagen hofft oder sich einfach gerne zur Lösung des Falles knobelt, wird sich von diesem parapsychologischen Entfesselungsakt ebenfalls überrollt fühlen.

Wie die Set-Techniker bei fortgeschrittener Handlung mit dem Flammenwerfer das Horrorhaus bearbeiten, so rigoros wird auf narrativer Ebene dem ewigen Realitätsdiktat des "Tatort" zu Leibe gerückt. Dabei gelingt es den Filmemachern (Buch: Christian Mackrodt, Buch und Regie: Andy Fetscher) in "Fürchte dich", bei allen fantastischen Elementen eine wirklich anrührende, psychologisch schlüssige Geschichte zu erzählen, bei der sich der Fluch eines Verbrechens auf drei Generationen einer Familie auswirkt. Als jüngste Vertreterin dieser Familie muss die Schülerin Merle (perfekt in der Rolle der lakonisch alle Gefahren durchstehenden Horror-Heldin: Luise Befort) den geballten Schrecken fast alleine schultern.

Das ist die dann doch verstörende Botschaft, die hier vermittelt wird zwischen einschlagenden Blitzen, bedrohlich quietschenden Türen und martialischen Schleifgeräuschen, die glauben lassen, die Grundpfeiler der Hölle würden einstürzen: Wir sind die Summe aller Ängste unserer Vorfahren. Fürchte dich? Wie sollten wir das bei so einer Erkenntnis verhindern können.

Bewertung: 8 von 10 Punkten

"Tatort: Fürchte dich", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD