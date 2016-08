"Tatort" über künstliche Intelligenz: Big Data in little Stuttgart

Der Schöpfer tötet seine Schöpfung, und er braucht dazu nicht mehr als einen Mausklick. Glaubt er jedenfalls. "Delete Character" lautet die Funktion, lösche Charakter. So will das Computergenie David Borgmann (Ken Duken) das von ihm selbst entwickelte Programm stoppen - aber das ist inzwischen eben tatsächlich ein eigener Charakter geworden. Samt eigenem Willen. Überlebenswillen.

Was passiert, wenn künstliche Intelligenz menschliche Eigenarten entwickelt, wissen wir ja nur zu gut aus Stanley Kubricks futuristischem Epos "2001: Odyssee im Weltraum". Darin entwickelt der Space-Shuttle-Bordcomputer HAL 9000 ein neurotisches Eigenleben und richtet seine Intelligenz gegen die Menschen, denen er eigentlich dienen soll.

Wer steuert wen? Das ist auch die Kernfrage in diesem korrekt Kubrick zitierenden und gekonnt Paranoia verbreitenden Internet-"Tatort", in dem sich das Computerprogramm einer Dating-App, durch die Escorts vermittelt werden, selbstständig macht.

Willkommen im Darknet

Bluesky heißt das Programm. Es kann Marktverhalten, Vorlieben und Neigungen von Usern analysieren und aufgrund der gesammelten Informationen Prognosen für ihr zukünftiges Konsum- und Sozialverhalten erstellen. Deshalb ist inzwischen auch das LKA an Bluesky interessiert, man will kriminelles Verhalten bekämpfen, bevor es sich in Taten niederschlägt. Doch nun hat sich das Programm selbstständig gemacht; statt Verbrechen zu erkennen, ist es selbst in ein Verbrechen verwickelt.

Eine der jungen Frauen, die mit der entwickelten App Bluesky an Freier vermittelt werden, ist ermordet worden. Vermutlich ist sie bei einem SM-Spiel mit einer Plastiktüte erstickt worden. Kommissar Lannert (Richy Müller) und Kollege Bootz (Felix Klare), die beide nicht mal ihr Smartphone richtig bedienen können, werden bei ihren Untersuchungen in die Welt von Darknet und Social Analysis, von Overlay Network und Distributed Computing geworfen. Und verstehen erst einmal gar nichts.

Big Data in Little Stuttgart. Autor und Regisseur Niki Stein ist bei diesem "Tatort" über echte und virtuelle Realität weniger an ermittlungs- und computertechnischen Details interessiert. Es geht ihm vielmehr um die generelle Frage, wie der Mensch die Technik lenkt. Und die Technik den Menschen. Wie verändert sich zum Beispiel das Begehren, wenn Befriedigung in jeder Feinabstufung abrufbar ist? Welchen Bildern vertrauen wir, wenn wir nicht mehr wissen, wer sie produziert hat? Wo hört die Kontrolle auf, wo beginnt die Manipulation?

Zuletzt lief von Stein eine Mockumentary über das "wahre" Ende der DDR im Fernsehen. Er erzählte darin mittels einer grandios komponierten Mixtur aus echten und gefälschten Doku-Bildern, dass die DDR eigentlich ein reicher Ölstaat hätte sein können, wenn nicht westdeutsche Geheimdienstler und Geschäftemacher den Zusammenbruch forciert hätten. Zuvor hatte Stein einen brisanten "Tatort" über Stuttgart 21 gedreht, nach dessen Ausstrahlung sich Oberbürgermeister Fritz Kuhn bemüßigt fühlte, darauf hinzuweisen, dass der Krimi nicht der Wirklichkeit entspreche.

Der Mythos vom Snuff-Video

Heftige Reaktionen ist Stein gewohnt: Seine außergewöhnlich gefilmten und geschnittenen Frankfurter "Tatorte" mit Andrea Sawatzki und Jörg Schüttauf ließen nach Ausstrahlung die Zuschauertelefone beim Hessischen Rundfunk heißklingeln.

Auch diesmal überreizt er waghalsig die Grenzen des Fernsehkrimis. Etwa wenn der verzweifelte Software-Guru bald nur noch nackte Gewalt gegen die übermächtige künstliche Computerbestie einsetzen kann. Da schreit Bogmann wie ein Wiedergänger von Herman Melvilles Ahab: "Wo bist du?". Statt Harpune hat er eine Schrotflinte in der Hand - mit analogem Kampfgerät gegen den Moby Dick der Datenozeane.

Noch schwieriger könnte es mit einer besonders expliziten Szene werden: Aus Täterperspektive sieht der Zuschauer ein wackeliges Video, das eine junge Frau im Fetisch-Outlook zeigt, die mit einer Plastiktüte erstickt zu werden scheint. Ein sadomasochistisches Spiel mit tödlichem Ausgang? Ein Video, das einen realen Mord zeigt? Mythos Snuff-Video: Im Darknet werden für solche Dokumente echter Gewalttaten angeblich hohe Preise gezahlt.

Stein lässt das Video, das die Primetime-Sehgewohnheiten auf eine harte Probe stellt, im Verlauf der Handlung immer wieder abspielen, einmal läuft es auch in aller Ausführlichkeit im Hintergrund bei einer Unterhaltung zwischen den Ermittlern. Mit Voyeurismus hat das nichts zu tun, vielmehr geht es um die Frage, was das Versprechen authentischer Bilder in einer Welt manipulierter Begierden auslöst.

Für Empörungs- und Diskussionsmöglichkeiten ist also reichlich gesorgt in diesem mit leichter Hand und schwerer Paranoia inszenierten Big-Data-Fiebertraum.

Bewertung: 8 von 10 Punkten

"Tatort: HAL", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

