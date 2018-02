ARD-Sonntagskrimi Der Berlin-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Wenn die Fiktion die Realität bestimmt: Auf der Berlinale feiert ein Kino-Thriller Premiere, der genau den Fall vorwegnimmt, den Kommissar Karow (Mark Waschke) und Kollegin Rubin (Meret Becker) gerade untersuchen. Die Leiche eines Mädchen führt zu einem Bordell, in dem Minderjährige anschaffen gehen. In dem Film wie in der Wirklichkeit geraten die Ermittler in ein Komplott, das in höchste Geheimdienstkreise zu führen scheint. Ausgedacht hat sich das möglicherweise ein genialer Videothekenbesitzer, der Filmzitate und echte Verbrechen miteinander verrührt. Karow springt voll drauf an und spielt sich in Folge als Rächer auf. Wir haben es ja schon immer geahnt: Der narzisstische Einzelgänger - krank, kränker, Karow - hat Borderliner-Potenzial.

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Gibt es nicht. Dieser "Tatort" ist eine Liebeserklärung an die Imaginationskraft, die das Kino - und in diesem Fall auch das Fernsehen - zu wecken versteht.

Der Moment der bitteren Erkenntnis:

Karow und Rubin stehen vor der Leinwand, auf der zu sehen ist, wie zwei Ermittler einen identischen Fall untersuchen. "Das ist nur ein Film!", schreit Rubin - genau in dem Moment, als der Film-Ermittler auf der Leinwand das Gleiche schreit. Kino als perfekte Imitation des Lebens.

Der Moment des bösen Erwachens:

Im Laufe der Handlung rutschen die Kommissare immer mehr in die Filmwelt ab. Karow übernimmt dabei Züge des "Taxi Driver", jenes von Robert de Niro verkörperten Antihelden in Martin Scorseses Rächer-Thriller, der am Ende auf einen Rachefeldzug geht. Rubin sagt dem Kollegen das eigene Schicksal voraus: "Und worum geht es in 'Taxi Driver'? Darum, dass ein psychisch labiler Taxifahrer den Zuhälter einer minderjährigen Prostituierten tötet." Kino als perfide Vorhersage.

Der Plausibilitätsfaktor:

Hoch. Gerade weil sich dieser außergewöhnliche "Tatort" nicht darum bemüht, die Wirklichkeit abzubilden, sondern eine eigene Form der Wirklichkeit aus dem Mythenschatz des Kinos schafft. Die ist dann wiederum in sich sehr schlüssig.

Die Bewertung:

9 von 10 Punkten. Obwohl die Parts auf der Berlinale sehr trashig sind und die koksenden Filmfuzzis wie Abziehbilder wirken - ein "Tatort" wie von einem Videotheken-Nerd mit Mega-IQ erfunden: paranoid, prahlerisch, großartig.

Die ausführliche Analyse:

"Tatort: Meta", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD