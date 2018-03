ARD-Sonntagskrimi Der neue Bremen-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Siechen und sterben in Bremen. Durch den Mord an einem Prüfer des medizinischen Dienstes lernen Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) verschiedene Härtefälle kennen: einen höflichen alten Herren, der sich und seine Frau zu töten versucht, weil er niemandem zur Last fallen will; einen liebenden Ehemann, der seine im Koma liegende Frau betreut; eine überforderte Tochter, die mit der Pflege ihrer dementen Mutter überfordert ist. Das Mordopfer war für die Vergabe der Pflegestufen zuständig - und also wichtiger Entscheider im Verteilungskampf um medizinische und personelle Ausstattung bei Menschen, die sich auf den letzten Metern des Lebens befinden.

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Was kostet es, würdevoll zu sterben? Dieser "Tatort", der politische wie private Aspekte der Pflege durchspielt, stellt die vielen unangenehmen und dringlichen Fragen, die sich auftun, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt, wie die Gesellschaft mit ihren Alten und Kranken umgehen soll.

Der bewegendste Moment:

Auf der einen Seite des Ehebetts liegt die tote Ehefrau mit Blumenstrauß in den Händen, auf der anderen Seite telefoniert der Ehemann mit der Polizei, dass sie bitte im Laufe des Tages vorbeischauen, um ihre Leichen mitzunehmen und sich um den Hund zu kümmern. Er werde sich jetzt auch umbringen.

Der böseste Spruch:

"Schon mal was vom sozialverträglichen Frühableben gehört?" Kommissarin Lürsen echauffiert sich darüber, dass in Deutschland Betreuung und Unterstützung von Familien mit dementen oder kranken Mitgliedern so schlecht ist, dass Menschen sich selbst umbringen.

Der Plausibilitätsfaktor:

Sehr hoch. Es werden sowohl die bürokratischen Mühlen des Pflegesystems als auch die sozialen Grenzsituationen in den Familien beschrieben - und wie diese miteinander zusammenhängen. Es gibt kein richtiges Sterben im falschen Leben.

Die Bewertung:

8 von 10 Punkten. Dieser "Tatort" geht sehr viel weiter als andere Fernsehstücke. Zum einen erzählt er die Themen Betreuung, Pflege und Tod als zwischenmenschliche Dramen, zum anderen zeigt er eine Gesellschaft, in der würdevolles Sterben oftmals als Luxusangelegenheit erscheint.

Die ausführliche Analyse:

Lesen Sie bitter hier weiter!

"Tatort: Im toten Winkel", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD