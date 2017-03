ARD-Sonntagskrimi Der neue Bremen-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Martialische Auto-Erotik in Bremen. Die Ermittler Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) kriegen es mit einem "Black Rider" zu tun, der nachts auf Landstraßen vor der Stadt mit einem perfide präparierten Wagen junge Männer überfährt. Bald dämmert es den Kommissaren, dass die Taten psychosexuell motiviert sein müssen.

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Vordergründig ist dieser an klassische Hot-Rod-B-Movies angelehnte PS-"Tatort" nicht politisch lesbar. Doch je mehr Menschen im Vollgasvollrausch des Täters getötet werden, desto stärker drängt sich die durchaus gesellschaftsrelevante Frage auf: Was ist das eigentlich mit den Männern, ihrer problematischen Sexualität und ihren viel zu schnellen Autos?

Die erotischste Szene:

Gleich im Vorspann wird das Auto mit düsterer Erotik in Szene gesetzt. Zart streicht ein nasser Schwamm Schaum über Stoßstange und Reifengummi, dann wird der Schwamm in den Eimer getaucht, in dem sich das Wasser blutrot färbt. Dazu singen Tocotronic ihre Vereinigungshymne "Ich öffne mich": "Ich öffne mich / Und lasse Dich in mein Leben / Ich Werde mich nicht mehr / Der Schwerkraft ergeben." Das Auto als Mittel der Entfesselung und Entgrenzung, als Objekt der Liebe und der schwarzen Begierde. Sorry, aber wir haben ja schon angedeutet: Es wird krank.

Die technischste Szene:

Das Auto wird in diesem PS-Krimi zum eigenständigen Protagonisten. Als es nach einer letzten Mordsfahrt krepiert, kommt es passenderweise zu einer Werkstattszene, die aufgebaut ist wie die obligatorischen Obduktionsszenen im "Tatort". Detailliert werden die Manipulationen, Schönheitsoperationen und Schweißnarben beschrieben. Möge das Blechmonstrum nach der Obduktion in Frieden ruhen.

Der Plausibitätsfaktor:

Hoch. Die Technikdetails sind ebenso wie die Psycho-Figuren in sich schlüssig. Offene Fragen zu Elektromobilität und Blechschäden klären dann am Montag im Faktencheck die Oberschrauber und PS-Schöngeister aus unserem Autoressort.

Die Bewertung:

Wer wagt, gewinnt: 9 von 10 Punkten. In Bremen bewies man schon immer eine gewisse Risikobereitschaft, wenn es darum ging, klassische B-Movie-Topoi auszuleuchten. Mit diesem Black-Rider-Fiebertraum weiten die Verantwortlichen den Erzählrahmen des "Tatort" noch mal besonders aufregend. Ein Fall, der uns klar macht, dass wir Lürsens und Stedefreunds Abenteuerlust vermissen werden, wenn sie nächstes Jahr den Fernsehermittlerdienst quittieren.

Die ausführliche Analyse:

"Tatort: Nachtsicht", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD