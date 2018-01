ARD-Neujahrskrimi Der neue Saar-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Big Data in little Saarland. Wo einst Förderbänder die Kohle aus dem Boden holten, da werden heute digitale Daten verdealt und Smartcars entwickelt. In einer zum Gründerzentrum umgewandelten Zeche ist der Justiziar eines IT-Unternehmens in seinem hochgerüsteten Wagen zu Tode gekommen. Jens Stellbrink (Devid Striesow) trifft auf eine Branche, die den User auf sämtliche Informationen abtastet, die er im Netz hinterlässt. Die Hackerin Natascha (Julia Koschitz) zeigt, welche Risiken in der digitalen Durchleuchtung des Menschen liegen - und führt den Kommissar gnadenlos in seinem unbedarften Netzverhalten vor.

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Strukturwandel! Technologiestandort! Kluge Autos! Hier werden dem Zuschauer gleich am Anfang die wichtigen Schlagworte an den Kopf geworfen: Saarbrücken als Zukunftslabor, in dem Chancen und Gefahren der Digitalisierung durchgespielt werden.

Die digitale Kampfansage:

Eye-Tracking, Herzfrequenz, Fahrttüchtigkeitstest. Beim Besteigen seines digitalisierten Autos wird der Justiziar voll durchleuchtet - und dann in den Tod gelenkt. Merke: Was als Sicherheitsservice für den Fahrer daherkommt, kann sich ganz schnell zur Bedrohung entwickeln. Auch, weil die Kontrolle an den Bordrechner abgegeben wird, der die Daten dann an den Autohersteller sendet. Der Mensch als Büttel der Computer- und Konsumindustrie.

Die analoge Gegenwehr:

Profil löschen, Smartphone zertrümmern, Falk-Stadtplan raus. Merke: Lösch dich digital aus, und du bist sicher. Den handfesten Ausweg aus der Komplettdurchleuchtung, den Kommissar Stellbrink (fürs Datingportal nennt er sich Johnny Guitar) am Ende wählt, ist eine Bankrotterklärung vor den Anforderungen der Zukunft. Der Mensch als analoges Kaninchen, das ins Maul der digitalen Schlange schaut.

Der Plausibilitätsfaktor:

Mittel. Der Krimi findet ein paar schlüssige Bilder für das Saarland als Miniaturwunderland für den großen Wandel zum von der Politik forcierten Industriestandort 4.0. Die Figuren sind aber vollkommen überzeichnet: Die eigentlich tolle, hier in den Mascara-Topf gefallene Julia Koschitz spielt als Lisbeth Salander von der Saar ebenso vergeblich gegen Hacker-Klischees an wie der ebenfalls eigentlich tolle Devid Striesow erbarmungswürdig simpel den Digital-Töpel gibt.

Die Bewertung:

5 von 10 Punkten. Striesow hört bald beim Saar-"Tatort" auf, dies ist sein vorletzter Einsatz. Schade, dass der Saarländische Rundfunk für ihn kein stimmigeres Umfeld schaffen konnte. Trotz einiger starker Momente: Jeder zarte Anflug von Modernität geht hier am Ende in einem dösigen Digital-Pessimismus unter. Parallel zur "Tatort"-Ausstrahlung am Neujahrsabend feiert Heide Keller ihren Abschied als Chefstewardess Beatrice beim ZDF-"Traumschiff". Möglicherweise das gesellschaftlich relevantere Ereignis.

"Tatort: Mord Ex Machina", Montag, 20.15 Uhr, ARD