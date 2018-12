ARD-Sonntagskrimi Der Schwarzwald-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Schlaflosigkeit und Schizophrenie im Schwarzwald. Ein Liebespaar ist im Wald erschossen worden, eine Brandleiche liegt in einer abgefackelten Hütte. Franziska Tobler (Eva Löbau) und ihr zeitweiliger Kollege Luka Weber (Carlo Ljubek), die schon tagelang nicht mehr richtig ins Bett gekommen sind, mühen sich durch zwei Fälle, bei denen eines nicht zum anderen zu passen scheint. Ihr wichtigster Zeuge ist ein Jura-Student (Thomas Prenn), der wie im Fieber ganze Fachbücher runterbetet, aber immer wieder seine wichtigsten Prüfungstermine verschläft.

Der Clou:

Dieser "Tatort" wechselt immer wieder die Wahrnehmungsebenen und spielt mit den Sehgewohnheiten des Zuschauers, indem er Vor- und Rückblenden aus der üblichen Taktung des klassischen Fernsehkrimis hebt. Ein forderndes, am Ende durchaus erfüllendes Erlebnis.

Das Bild:

Ein Normalo sitzt in seinem Wagen vor dem eigenen Haus und isst ein Käsebrot aus der Tupper-Dose, im trauten Heim verdingt sich die Ehefrau als Prostituierte. Sexarbeit in der kleinbürgerlichen Schwarzwald-Variante. Als ihn die Kommissare fragen, weshalb er im Auto sitzt, antwortet der Mann: "Wissen Sie, was Samstag immer bei uns los ist!"

Der Spruch:

"Das sind gestresste Studenten, die Dampf ablassen müssen. Die sind alle so leistungsfixiert. Wir haben uns damals einfach betrunken", so Ermittler Weber über das spießige, angestrengte Studentenumfeld ihres Hauptzeugen.

Der Song:

"Gianna" von Wolfgang Petry. Dieser penetrant schlüpfrige Schlager schallt aus den Radioboxen, als der angespannte Student seine Eltern besucht. Textausschnitt: "Gianna, ist das Auto auch sehr klein, ich kenn da einen Trick, hä hä hä, Gianna, Gianna, ich drück diesen Knopf, dann sinken wir zurück, oh ja." Das Lied wird in das Gespräch gemischt und hallt in die nächste Szene nach. Die gackernde Stimme von Wolfgang Petry im Kopf - da kann man natürlich schnell austicken.

Die Bewertung:

. Trotz einiger unnötiger Ablenkungen im Plot: ein starker, innovativer "Tatort", der die heiligen Rituale des Ermittlerkrimis auf den Kopf stellt.von 10 Punkten. Trotz einiger unnötiger Ablenkungen im Plot: ein starker, innovativer "Tatort", der die heiligen Rituale des Ermittlerkrimis auf den Kopf stellt.

Die Analyse:

"Tatort: Damian", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD