Ostermontag-Krimi Der Dortmund-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Dschihad in Deutschland. Ein zum Islam konvertierter deutscher Bankangestellter hat sich mit Sprengstoffgürtel in der Innenstadtfiliale seines Arbeitgebers verschanzt. Offensichtlich transferiert er Geld für den sogenannten Islamischen Staat von fremden Konten. Ausgerechnet der Pillenfresser Peter Faber (Jörg Hartmann) versucht ihn zum Aufgeben zu überreden - von tickender Zeitbombe zu tickender Zeitbombe sozusagen.

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Zum einen versucht dieser "Tatort" nachzuzeichnen, wie religiöse Verblendung auch deutsche Mittelstandsfamilien befallen kann, zum anderen zeigt er durch sein grausames Ende, dass absolute Sicherheit in Zeiten des Terrors eine Illusion ist. Reichlich Debattenstoff für ein "Tatort" - der schon vor der jetzigen Ausstrahlung zutage trat. Aufgrund des Anschlags von Berlin kurz vor Weihnachten wurde der Film bereits aus dem Programm genommen und sorgte für Streit über die Frage, wie viel grausame Wirklichkeit eigentlich in einem "Tatort" enthalten sein darf.

Der gefährlich verlogene Dialog:

"Was ist mit Ihrem Mann da drin, ist er psychologisch geschult?", fragt der SEK-Leiter die Kollegin von der Dortmunder Mordkommission. "Unbedingt", sagt die Kollegin - und verschweigt, dass ihr Kollege Faber eher in der Kunst der Eskalation als in der des Befriedens geschult ist.

Der brutal ehrliche Dialog:

Der verwuschelte Nerd vom Einsatzkommando, der sich in die Transaktionen des Selbstmordattentäters einhacken soll, begrüßt die junge Kollegin von der Mordkommission mit einem bekifften Lächeln und den Worten: "Hi, call me Mickey." Die trockene Antwort: "Hi, call me Oberkommissarin Dalay."

Der Plausibilitätsfaktor:

Mäßig. Den Dschihad als deutsches Familiendrama zu erzählen, geht nicht auf. Seine Sprengkraft verdankt dieser "Tatort" vor allem den Parallelen zum Berliner Anschlag. Die Figuren aber bleiben Behauptung, trotz geschmeidiger Monologe erscheint ihr Handeln unglaubwürdig.

Die Bewertung:

5 von 10 Punkten. Trotz des spektakulären Endes: Für einen Dortmund-"Tatort" zu wenig.

Die ausführliche Analyse:

Lesen Sie bitte hier weiter!

"Tatort Sturm": Ostermontag (!), 20.15 Uhr, ARD