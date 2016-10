ARD-Sonntagskrimi Der "Tatort" aus Dortmund im Schnellcheck

Das Szenario:

Selbstzerfleischung aller Orten. Nach dem Mord an einem Mitglied der Dortmunder Rockergang Miners muss sich der Präsident des Klubs mit Intrigen, Kampfansagen und Gorillagebaren rumschlagen. Auf der Mordkommission kämpft derweil Peter Faber (Jörg Hartmann) um seine Führungsposition - weil Kollege Kossik (Stefan Konarske) eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht hat, nimmt ein interner Ermittler Fabers Laden auseinander.

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Hier geht es vor allem um die Kunst der großen Serienerzählung, bei der nach Vorbild von "The Wire" Polizei-Alltagswahnsinn und kriminelle Strukturen extrem dicht miteinander verknüpft werden. Dabei beweisen die Verantwortlichen allerdings ein großes Gespür für die organisierte Kriminalität von Rockerbanden: Der multi-ethnische Hintergrund bei den Biker-Auseinandersetzungen erinnern an die aktuellen Machtkämpfe bei den Gießener Hells Angels, die gerade in dem Mord an Boss Aygün Mucuk mündeten.

Die brutalste Szene:

Ein SUV rast mit 80 Sachen in das Motorrad eines Miners, der Angefahrene rettet sich auf die andere Straßenseite und liefert sich von dort einen Schusswechsel mit den Angreifern. Sind wir hier in Dortmunds Nordstadt oder im Baltimore von "The Wire"?

Die komischste Szene:

Faber verhört den Rockerboss sarkastisch mitfühlend in dessen bedrohtem Eigenheimparadies, einer Mischung aus Biedermeier und Lederfolklore. Die Gang will einen Racheplan sehen, der Tochter muss er die Reitstunden bezahlen, sein geliebter Rassehund frisst nur die teuersten Steaks. Och, armer, kleiner, melancholischer Rockerboss.

Der Plausibilitätsfaktor:

Sehr hoch. Die Figuren sind extrem komplex angelegt, ihr kompliziertes Mit- und Gegeneinander ist immer schlüssig erzählt. Und dass der tolle Schauspieler Jürgen Maurer seinen Rocker so aussehen und agieren lässt wie den Hells-Angels-Boss Frank Hanebuth, sorgt für einen Extra-Authentizitätsschauer.

Die Bewertung:

10 von 10 Punkten. Serielles Erzählen auf die Spitze getrieben, mehr geht nicht. Hat Kossik-Darsteller Stefan Konarske deshalb unlängst seinen Ausstieg verkündet? Wir bleiben trotzdem dran.

Die ausführliche Analyse:

"Tatort: Zahltag", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD