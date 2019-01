ARD-Sonntagskrimi Der Dortmund-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Schicht im Schacht, Solidarität im Arsch. Faber (Jörg Hartmann) und Bönisch ermitteln unter aufgewühlten Kumpeln einer Zeche, die gerade geschlossen wurde. Einer von ihnen, der sich nicht auf die bescheidene Abfindung von 20.000 Euro einlassen wollte, wurde erschossen in einer Industrieanlage gefunden. Die Spur führt zu einem sogenannten Reichsbürger, der offensichtlich mit Sprengstoff dealt. Eine explosive Stimmung, in der jeder in jedem einen Verräter sieht.

Der Clou:

Kommissar Faber sieht im Schlamm-Parka und mit Leichentuch-Teint wieder aus, als sei er gerade dem Totenreich entstiegen. Genau der richtige Look, um unter den Arbeitsmarktgespenstern einer todgeweihten Branche zu ermitteln. Faber säuft, raucht und flucht hier wie einer der abgewickelten Kumpel.

Das Bild:

Faber sitzt morgens hinter dem Bürotisch wie ein Obdachloser, der sich einen Schlafplatz in einem fremden Büro besorgt hat. Auf die Kritik von Kollegin Bönisch sagt er: "Nächte im eigenen Bett werden überbewertet." Bönischs Erwiderung: "Duschen und Zähneputzen wäre schon ganz schön". Faber wedelt mit Mundwasser und flaniert gurgelnd durchs Revier.

Der Dialog:

"Martina, Tochter des Mars, die Kriegerische, die Tapfere.", sagt der Reiki-Meister in die wabernden Sitar-Klänge hinein, als sich Kommissarin Martina Bönisch wegen Rückenschmerzen bei ihm einfindet. Dann erklärt er: "Ich streiche jetzt Deine Aura aus, dann energetisiere ich Deine Shakren und löse somit Deine Blockaden." Bönisch reagiert nervös: "Das geht für mich nicht." Der Reiki-Meister jovial: "Entspann dich, bezahlen musst du so oder so."

Der Song:

"Coal Miner's Daughter" von Loretta Lynn. Wird in diesem "Tatort" nicht gespielt, gibt aber ganz gut die Stimmung vor in diesem "Tatort" über abgewickelte Malocher und verlorenen Stolz. Lynn singt in dem Song über den im Bergwerk schuftenden Vater: "We were poor but we had love". Bei den Kumpeln der dichtgemachten Zeche bleibt am Ende nicht mal mehr die Liebe übrig.

Die Bewertung:

7 von 10 Punkten. Hochprozentiges Proletendrama aus einer sterbenden Arbeitswelt - leicht verwässert durch den etwas unmotivierten Schwenk zur aktuellen "Reichsbürger"-Problematik.

Die Analyse:

"Tatort: Zorn", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD