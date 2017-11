ARD-Sonntagskrimi Der Dresden-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Zwischen den Schreibtischen tobt der Krieg, vor dem Büro demonstrieren die Opfer. Nach dem Mord an einem Versicherungsmanager ermitteln Sieland (Alwara Höfels), Gorniak (Karin Hanczewski) und Schnabel (Martin Brambach) in einem Konzern, in dem Missmanagement und Mobbing mörderisch zusammenspielen. Unfallopfer werden systematisch hintergangen, mit bedenklichen Gutachten wird ihnen die Auszahlung der Versicherungssumme vorenthalten. Böse, böse Versicherungsbranche!

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Schon mal das Kleingedruckte in Ihren Versicherungspolicen gelesen? Dieser "Tatort" will komödiantisch - vielleicht zu komödiantisch - über Abzocke, Missmanagement und Größenwahn in einem der größten und einflussreichsten Wirtschaftszweigen des Landes berichten.

Größter Auftritt:

Arnd Klawitter als Versicherungs-Hallodri. Für jeden kritischen Kommentar hat der mordverdächtige Bereichsleiter eine Schlaumeierantwort, die sich am Ende doch nur gegen ihn selbst richtet. Borniertheit bis Selbstvernichtung. Klawitter hat schon oft mit solch trocken überreizten Auftritten mäßige "Tatorte" gerettet. Unvergessen sein Part im Til-Schweiger-Helene-Fischer-"Tatort" , wo er als zugekokster Wiedergänger des rechtspopulistischen Politikers Ronald Schill den bösen Lurch gab.

Kleinster Auftritt:

Alexander Schubert als, nun ja, Versicherungs-Hallodri. Der aus der "heute show" bekannte Brachialkomiker ("Außenreporter Albrecht Humboldt") agiert mal wieder an der Schmerzgrenze, sein Spiel als Overacting zu beschreiben wäre eine Untertreibung, er ist hier die Parodie einer Parodie eines Konzernarschlochs und droht so die Reste an Realitätsgehalt aus der sowieso schon übergeigten Handlung zu verspielen. Er wird, puh, gleich am Anfang aus der Handlung gemordet.

Der Plausibilitätsfaktor:

Bescheiden. Sehr bescheiden. Hier reiht sich Abziehbild an Abziehbild, der Krimi-Plot ist ziemlich zusammengehämmert.

Die Bewertung:

4 von 10 Punkten. Am Drehbuch war Ralf Husmann beteiligt. Wenn man etwas über den strukturellen und kriminellen Irrsinn der Versicherungsbranche erfahren will, sollte man lieber noch mal ein paar alte Folgen von Husmanns "Stromberg" gucken. Unterhaltsamer sind die auch.

Die ausführliche Analyse:

"Tatort: Auge um Auge", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD