ARD-Festtagskrimi Der Frankfurt-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Bank bizarr: Vor einem Frankfurter Büroturm, in dem verschiedene Finanzanbieter mithilfe ausgeklügelter Computerverfahren Micro-Trading betreiben, liegt die Leiche einer jungen Frau - die Knochen zertrümmert, über den Kopf eine Plastiktüte. Kommissarin Janneke (Margarita Broich) und Kollege Brix (Wolfram Koch) gehen davon aus, dass sie Opfer einer dem Ruder gelaufenen Orgie geworden ist, mit denen die Trader und Investoren auf dem Dach des Turmes ihre Gewinne gefeiert haben. Doch die Untersuchen bleiben erfolglos - auch weil die Ermittler offiziell keinen Zutritt in den Turm bekommen.

Der Clou:

Der Hauptdarsteller in diesem "Tatort" ist der Büroturm, der bedrohlich in den Himmel ragt. Von außen ist er eine Festung, von innen ein Labyrinth. Die dort beheimateten Schwesterunternehmen sind unübersichtlich strukturiert. Rechtelose ITler schrauben hier an Algorithmen zum Micro-Trading, jeder versteht nur den ganzen kleinen Ausschnitt seiner Arbeit, das System als Ganzes bleibt auch den Smartesten unter ihnen ein Rätsel. Lost in speculation.

Das Bild:

Kommissarin Janneke drückt ihren Zeigefinger tief in ein blutiges triefendes Loch, das in ihrem Kopf klafft. Zuvor wurde sie beim Eindringen in den Büroturm niedergeschlagen.

Der Dialog:

Der Rechtsmediziner beugt sich über die komplett entblößte Frauenleiche und sagt zum Ermittler: "Muss nicht unbedingt Mord bedeuten, kann auch ein Unfall gewesen sein." Ermittler beflissen: "Was, Sie meinen so ein Sexding, das schiefgegangen ist?" Rechtsmediziner grienend: "Ja, Sauerstoffmangel im Gehirn, da kann der Orgasmus schon mal intensiver sein. Muss man halt aufpassen, gell?"

Der Song:

"Empire State Human" von Human League aus dem Jahr 1979, in der zu minimalistisch pumpenden Synthezisern von wahnhaftem Wachstum gesungen wird. Kommt nicht im "Tatort" vor, fängt aber gut die Stimmung ein. Die Industrial-Pop-Nummer passt bestens in den kalt klirrenden, retrofuturistischen Elektronik-Soundtrack von Jan Zert schmiegt.

Die Bewertung:

7 von 10 Punkten. Der experimentierfreudige Hessische Rundfunk bleibt sich treu. Nach brisanten Finanz-Thrillern wie "Dead Man Working" und kontroversen Horror-"Tatorten" ist "Der Turm" (Buch und Regie: Lars Henning) ein weiterer Versuch, mit einem Thriller-Experiment, dem Rätsel Finanzwelt auf die Spur zu kommen. Hier fühlt man sich an den frühen Kapitalismus-Horror von David Cronenberg erinnert. Ein visuell bestechender Banker-Schocker - dessen Plot aber zuweilen unter seiner Bilderwucht durchhängt.

"Tatort: Der Turm", Zweiter Weihnachtstag, 20.15 Uhr, ARD