ARD-Sonntagskrimi Der neue Frankfurt-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Big Data in Suburbia. An einer beschaulichen Wendestraße hat ein IT-Spezialist sein Eigenheim in einen Hochsicherheitsbunker verwandelt. Im Vorgarten Elektrozäune, im Parterre Überwachungsbilder: Der Start-up-Unternehmer hat Angst, dass eine Firma namens Massive Data seinen Algorithmus klaut; selbst in Kindern, Nachbarn und Haustieren sieht er eine Gefahr. Brix (Wolfram Koch) und Janneke (Margarita Broich) kriegen es mit einer geballten Ladung Paranoia zu tun.

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Nach den Stuttgarter und Bremer Exkursen zu virtueller Realität und künstlicher Intelligenz ist jetzt der Frankfurter "Tatort" dran: Was passiert im analogen Leben, wenn es digital gelenkt oder simuliert wird? Klingt nach brachialem Bildungsauftrag, ist in Wirklichkeit aber eine Komödie über die Entfremdung des Menschen von den Maschinen, die er selbst erfunden hat.

Die scheußlichste Szene:

Am Anfang schraubt Brix auf dem Revier an einem alten Kassettenrekorder rum, irgendwann leiert das Ding die Kamelle "Losing My Religion" ab. Ein bedeutungsloser Song in einer Gegenwart, die nach Bedeutung giert. Nie klang der R.E.M.-Song scheußlicher.

Die schönste Szene:

Laubbläser sind die neuen Rasenmäher. Eigenheimbesitzer, die etwas auf sich halten, besitzen einen - obwohl sie doch nur Stress verbreiten im herbstlich gedämpften Ambiente. Und hier werden die Maschinen sogar zu Waffen im Nachbarschaftsstreit umfunktioniert: Herrlich, wie Vater und Sohn dem paranoiden Nachbarn mit dem Ding Blätter auf den glattrasierten Vorgarten pusten.

Der Plausiblitätsfaktor:

Na ja, der Plot in diesem fröhlichen Verschwörungs-"Tatort" hat Löcher, groß wie die Kreise in Kornfeldern, wo Aliens gelandet sein sollen. Aber die tragikomischen Figuren im Kampf gegen digitale Windmühlen sind in sich schlüssig.

Die Bewertung:

8 von 10 Punkten. Ein melancholischer Seufzer angesichts der digitalen Überforderung.

Die ausführliche Analyse:

"Tatort: Wendehammer", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD