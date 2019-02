ARD-Sonntagskrimi Der Lindholm-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Entbindung auf der Schultoilette, Ermittlung im Aggro-Modus. Nach ihrer Strafversetzung wird die Hannoveraner Kommissarin Charlotte Lindholm(Maria Furtwängler) in Göttingen mit einem aufwühlenden Fall konfrontiert: Eine 16-Jährige hat heimlich ein Kind auf die Welt gebracht, doch sowohl vom Mädchen als auch vom Neugeborenen fehlt jede Spur. Die Untersuchungen fordern vollen Einsatz - das gilt auch für Lindholms neue örtliche Kollegin: Kommissarin Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) lässt sich nicht gern in ihre Arbeit reinreden, da ähnelt sie der Einzelgängerin Lindholm. Zwei Ermittlerinnen-Egos knallen aufeinander.

Der Clou:

Hier wird nicht um Sympathiepunkte gerungen. Maria Furtwängler gibt ihre Kommissarin Lindholm als verbohrte Einzelkämpferin, die trotz Degradierung den Kollegen in der Provinz ihre Überlegenheit spüren lassen will. Florence Kasumba hält als Dickschädel mit mangelnder Impulskontrolle handgreiflich dagegen. Dass mit Kasumbas Schmitz die erste starke afro-deutsche Ermittlerfigur in den "Tatort" eingeführt wird, erscheint bei dem Kriminalerinnen-Clash eher nebensächlich.

Das Bild:

Ein episch verdrecktes Schulklo, aus dem Kommissarin Lindholm eine Plazenta herausfischt. Dieser "Tatort" ist ein Sozialreport mit expliziten Bildern. Doch so hart und klar die Aufnahmen, so nebulös und unscharf bleibt am Ende die Geschichte der Teenager-Mutter.

Der Dialog:

"Was ist das hier, das Treffen der Anonymen Alkoholiker?" fragt Kommissarin Lindholm jovial in Anbetracht der gedrückten Atmosphäre im neuen Göttinger Revier. Gar nicht lustige Antwort eines neuen Kollegen: "Ich bin seit 18 Monaten trocken."

Der Song:

"Göttingen" von Barbara. In diesem düsteren, thematisch anspruchsvollen "Tatort" gibt es keine in den Soundtrack eingewebten Songs. Dieser Klassiker, mit dem die Sängerin Barbara 1964 die oft als langweilig verschmähte niedersächsische Universitätsstadt auf die Weltkarte des Chansons (und ins Zentrum der deutsch-französischen Aussöhnung) gebracht hat, bietet eine respektvolle Einstimmung auf die "Tatort"-Expansion Richtung Göttingen.

Die Bewertung:

5 von 10 Punkten. Ein interessanter Auftritt für Lindholm und ihre neue Kollegin Schmitz, aber leider ein schwaches Drama um Missbrauch und Teenager-Schwangerschaft.

Die Analyse:

"Tatort: Das verschwundene Kind", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD