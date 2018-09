ARD-Sonntagskrimi Der neue Kiel-"Tatort" im Schnellcheck

Flückiger in Luzern



Der Leisetreter: Nachdem Stefan Gubser als Reto Flückiger bereits einige Male als Gast bei Kollegin Klara Blum in Konstanz ermittelt hatte, bekam er 2011 ein eigenes Revier in Luzern. Bringt eine leise Note in den zur Hysterie neigenden "Tatort". In der desaströsen ersten Folge stand ihm noch Sofia Milos als Abby Lanning zur Seite, dann übernahm Delia Mayer als Liz Ritschard die weibliche Sidekick-Rolle. Sie spielt die erste offen lesbische Ermittlerin im "Tatort"-Verbund. Publikumslieblinge wurden die beiden nie, 2019 läuft die letzte Folge. Danach soll es mit dem Schweizer "Tatort" in Zürich weitergehen.