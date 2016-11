ARD-Sonntagskrimi Der neue "Tatort" aus Kiel im Schnellcheck

Das Szenario:

Eine Siebzehnjährige im Krieg mit der westlichen Welt. "Alles ist zu haben, nichts ist von Wert", so klagt sie über die sie umgebende Warenwelt. Die Weg aus dem Werte-Schlamassel: "Ich will einen starken Gott, ich will Regeln." Die salafistische Gemeinde von Kiel scheint ihr diese unverbrüchlichen Werte, diesen starken Gott zu bieten. Glücklich verschleiert sich die Göre, selig chattet sie mit einem jungen Mann, der angeblich an der syrischen Front für den IS kämpft. Bald aber wird eine Glaubensschwester aus der Moschee ermordet. Kommissar Borowski (Axel Milberg) und Kollegin Brandt (Sibel Kekilli) ermitteln bald unter Salafisten, die offensichtlich Wohlstandskids einsammeln, um sie dem IS zuzuführen.

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Nachzuzeichnen, mit welchen Methoden Islamisten in Deutschland junge Menschen gefügig machen - und wie schwierig es ist, mit Argumenten gegen religiöse Wunderheiler anzutreten.

Der beste Auftritt:

Mala Emde ("Meine Tochter Anne Frank") als siebzehnjährige Konvertitin. Wenn sie im Niqab durch die Einkaufsstraßen von Kiel marschiert, dann zeigt der Sehschlitz eine gefährliche Mischung aus Ekel vor der Welt und Hoffnung auf Erlösung.

Der schlechteste Aufritt:

Axel Milberg als Kommissar Borowski. So griesgrämig und gleichgültig hat man ihn lange nicht mehr durch den Fall grummeln sehen. Vielleicht war er beim Dreh gedanklich noch bei einem anderen Projekt: Kurz zuvor hatte er nämlich gemeinsam mit Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm den prestigeträchtigen 1000. "Tatort" fertiggestellt. In der Jubiläumsfolge, die am nächsten Sonntag ausgestrahlt wird, ist er dann übrigens richtig gut.

Der Plausibilitätsfaktor:

Mal hoch, mal niedrig. Als Psychogramm einer aus Weltekel zum Islam konvertierten Deutschen ist der Film dank seiner Hauptdarstellerin sehr glaubhaft, als Salafistenkrimi wirkt er aber über Strecken konstruiert.

Die Bewertung:

5 von 10 Punkten. Für einen Borowski-"Tatort" bescheiden.

Die ausführliche Analyse:

"Tatort: Borowski und das verlorene Mädchen", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD