ARD-Sonntagskrimi Der neue Köln-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Aggressionen und Erosionen des deutschen Mittelstands. Am Rande von Köln, zwischen Speditionen, Baugeräteverleihern und Gebrauchtwagenhändlern ermitteln Schenk (Dietmar Bär) und Ballauf (Klaus J. Behrendt) zum Mord an einem Autoschrauber. Die Reifenhändler-Familie Grevel (u.a. Lavinia Wilson) droht an dem Druck der Kommissare zu zerbrechen.

Der politische Auftrag:

Schützt den Mittelstand, die fragile Mitte der Gesellschaft! Wie so oft, wenn die Kölner diese Schicht zwischen Aufstiegsgelüsten und Abstiegsängsten aufsuchen, laufen sie zu starker Form auf. Hier kommt ein "Tatort" zwischen Barbecue und Beerdigung raus - mit entsprechendem musikalischen Begleitprogramm.

Der düsterste Song:

Leonard Cohens "It Seemed the Better Way". Aus Oberperspektive und in Zeitlupe wird zu diesem Musikstück gezeigt, wie eine Ehefrau vom Tod ihres Mannes erfährt. Der "Tatort" als Trauerfeier.

Der heiterste Song:

Vampire Weekends "A-Punk". Die Schrauber beim Reifenhändler haben den Grill angeschmissen, reißen Blondinenwitze und quatschen über ihre Autos. Der "Tatort" als Grillparty.

Der Plausibilitätsfaktor:

Ziemlich hoch: Das Autoschraubermilieu samt zweifelhaft getunter Geschäftsmodelle ist authentisch in Szene gesetzt, die familiären und betrieblichen Abhängigkeitsverhältnisse sind in sich schlüssig.

Die Bewertung:

8 von 10 Punkten. Eine Folge, die lustvoll altes Gesellschaftskrimiterrain auf die "Tatort"-Landkarte zurückbringt und es zeitgenössisch in Szene setzt. Am stärksten sind hier die weiblichen Charaktere - was den Krimi in direkte Konkurrenz setzt zum dreiteiligen Rock'n'Roll-Emanzipationsdrama "Ku'damm 59", das am Sonntag zeitgleich im ZDF anläuft.

Die ausführliche Analyse:

"Tatort: Mitgehangen", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD