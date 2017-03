ARD-Sonntagskrimi Der neue Köln-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Männer sitzen melancholisch vor ihren Highend-Plattenspielern, Frauen huschen halbnackt über den nächtlichen Rasen, Kinder versuchen in ihren Baumhäusern irgendwie Sinn in das Ganze zu bringen. Sonderbare Welt der Vorstadt: Alle machen sich hier nackig, alle haben ihre Geheimnisse. Die müssen nun von Schenk (Dietmar Bär) und Ballauf (Klaus J. Behrendt) gelüftet werden, nachdem einer der Nachbarn in der Kölner Einzelhaussiedlung ermordet worden ist.

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Wie funktioniert die Mittelschicht? Dieser "Tatort" versucht die ökonomischen, psychologischen und sexuellen Kraftströme zu zeigen, die das Milieu zusammenhalten - und zugleich auseinanderreißen.

Die lakonischste Voyeurismusszene:

Die Ermittler sitzen vor dem ausgewerteten Computer des Mordopfers. Der Mann war offensichtlich ein Freund des erotischen Films. Der Assistent erklärt trocken, was alles auf dem Rechner gespeichert ist: "Zeigen, Voyeur, SM für Anfänger. Nichts Abgedrehtes." Erwidert Schenk schulterzuckend: "Jeder Jeck ist anders."

Die herzzerreißendste Voyeurismusszene:

Eine Frau tanzt abgefüllt und aufgewühlt mit Champagnerglas, Morgenrock und Kippe im Mund zu Bruce Springsteens "Hungry Heart" im Wohnzimmer ihres Eigenheims. Die beiden Kommissare starren unbemerkt von der Terrasse durch die schönen Panoramafenster in diesen entfesselten Moment der Sehnsucht. Der coole Ballauf schaut ergriffen wie selten. Einsamkeit? Kennen wir alle!

Der Plausibilitätsfaktor:

Hoch. Der zentrale Konflikt, der dem Mord zugrunde liegt, ist zwar sehr wackelig gebaut, aber die Figuren und ihre spezifischen Lebenswelten sind bis ins Detail schlüssig ausformuliert.

Die Bewertung:

8 von 10 Punkten. Solange die Rasenmäher singen, solange die Grille dampfen - eine wunderbar ambivalente Hommage ans trügerische, aber nicht vollkommen verlogene Vorstadtparadies.

Die ausführliche Analyse:

"Tatort: Nachbarn", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD