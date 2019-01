ARD-Sonntagskrimi Der Köln-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Leben im flackernden Schein des Blaulichts. Der Polizist Frank Lorenz (Roeland Wiesnekker) zieht unermüdlich seine Runden durchs nächtliche Köln; Kleinkriminelle, Suff-Verbrechen und häusliche Gewalt sind sein Alltag. Als eine Verkehrskontrolle eskaliert und ein junger Mann von einer Straßenbahn erfasst wird, glaubt er, einem Komplott der Russen-Mafia auf die Schliche gekommen zu sein. Sein alter Kumpel aus Polizeischultagen, Freddy Schenk (Dietmar Bär), und dessen Kollege Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) sollen ihn bei seinen Untersuchungen unterstützen.

Der Clou:

Der "Tatort" bleibt ganz bei dem Polizist und seiner überreizten Wahrnehmung. Wir sehen die Welt aus der Sicht eines ausgelaugten Mannes, der alles verloren hat und in seiner Arbeit die einzige Berechtigung seiner Existenz sieht: der Streifendienst als ganzheitliche Erfahrung sozusagen.

Das Bild:

Rotierende Schwämme, wirbelnde Fontänen: In einer Szene kommt es zu einer Schießerei in einer Autowaschanlage, der Streifenpolizist sieht sich einem anonymen Angreifer ausgesetzt, den er im nassen Chaos der Waschanlage nur schemenhaft wahrnimmt. Ein starkes Beispiel dafür, wie in diesem "Tatort" unentwegt die Wirklichkeit verzerrt wird.

Der Spruch:

"Herrgott Jütte, das ist doch jetzt scheißegal, dass wir aus Köln sind, wir brauchen Hilfe von den Kollegen, Düsseldorf hin oder her." Jütte, der kölsche Jung und neue Revier-Assistent, tut sich schwer, auf Forderung von Ballauf Amtshilfe bei den verachteten Düsseldorfern einzufordern.

Der Song:

"Nights In White Satin" von The Moody Blues. Eine reifere Hippie-Dame tanzt zu diesem Klassiker in einer Retro-Bar namens "Roxy" und lässt dabei lasziv die Arme kreisen, als wäre wieder 1970. Orte gibt's in Köln, die gibt's gar nicht mehr.

Die Bewertung:

6 von 10 Punkten. Ein atmosphärisch dichter Großstadt-Thriller - dessen gewagte Erzählkonstruktion um Wahn und Wirklichkeit am Ende aber leider nicht ganz aufgeht.

Die Analyse:

"Tatort: Weiter, immer weiter", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD