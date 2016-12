ARD-Sonntagskrimi Der letzte Bodensee-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Angriff auf die bösen, alten, weißen Männer. Bei ihrem letzten Fall kriegt es Klara Blum (Eva Mattes) mit einem Trio älterer Hippiemädchen (Hanna Schygulla, Irm Hermann, Margit Carstensen) zu tun, die für eine bessere Welt kämpfen. Also für eine mit deutlich geringerem Männeranteil. Bei Selbstgedrehten ziehen die drei in ihrer Villa Kunterbunt über Populisten und Kapitalisten her. Blum ist begeistert. Zwei Herzinfarkte hatte sie schon, aber hier ist die Polizistin noch mal mit ganzem heißen Herzen bei der Sache der Oldie-Pippi-Langstrumpfs.

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Erst treibt ein Rechtspopulist tot auf dem Bodensee, später geht es einem Textilunternehmer an den Kragen, der in Bangladesch Fabriken unterhält. Aber das bildet eher eine Art gesellschaftspolitisches Rauschen für das Zusammentreffen der vier Fassbinder-Aktricen Mattes, Schygulla, Hermann und Carstensen.

Die scheußlichste Szene:

Der Textilmillionär mit zweifelhaften Verbindungen nach Bangladesch (Matthias Habich) bespaßt während einer Charity-Aktion im Harlekinkostüm geistig behinderte Kinder. Da bekommt das Wort Horrorclown eine neue Dimension.

Die schönste Szene:

Eine der Villa-Kunterbunt-Bewohnerinnen faltet eine spießige Nachbarin zusammen, während sie genussvoll an der Selbstgedrehten zieht: "Schon eine harte Herausforderung, der einzige Lebenszweck dieses überflüssigen Mannes zu sein."

Der Plausibilitätsfaktor:

Vier Fassbinder-Heldinnen in einem Film. Wenn man sich da über Plot-Unstimmigkeiten und Psychologie-Schlampigkeiten beschweren würde, käme doch gleich die Cineasten-Polizei und führte einen ab. Gelegentlich wird es mit der liebevollen Überzeichnung aber auch übertrieben - da wirft sich die Regisseurin ein bisschen sehr demütig vor den Schauspielerinnen in den Staub.

Die Bewertung:

7 von 10 Punkten. Ein insgesamt würdiger, zuweilen sogar witziger Abschied in den Ruhestand von Mattes' Kommissarin Blum. So weit, so gut. Aber was wird eigentlich aus Sebastian Bezzels Sidekick Perlmann? Der ist ja nun definitiv zu jung für den Vorruhestand.

Die ausführliche Analyse:

"Tatort: Wofür es sich zu leben lohnt", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD