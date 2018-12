ARD-Sonntagskrimi Der Ludwigshafen-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Drohnenkrieg in der Pfalz. Während deutsche und amerikanische Politiker nahe Ramstein über die Zusammenarbeit bei unbemannten militärischen Luftfahrtsystemen verhandeln, planen zwei Kurden einen Anschlag mit Flugobjekten, die sie aus Spielzeug- und Kameradrohnen zusammengebaut haben. Kommissarin Odenthal (Ulrike Folkerts) muss tief in die Gefahren der modernen Kriegsführung eintauchen - denn während in der Pfalz die Weltpolitik Einzug hält, untersucht sie den Mord an einem Psychiater, der in seiner Praxis sowohl traumatisierte Drohnenopfer als auch traumatisierte Drohnenlenker behandelte. Der Mord, der Anschlag, die Kriegsstrategien, offenbar hängt alles miteinander zusammen.

Der Clou:

Ein Thema, viele Perspektiven. Hier wird die vermeintliche Präzisionswaffe Kampfdrohne sowohl aus der Sicht derjenigen gezeigt, die sie lenken und dadurch Schuldgefühle entwickeln, als auch aus der Sicht derjenigen, die ihre Zerstörungskraft kennengelernt haben. Opfer, Täter, in diesem "Tatort" scheinen alle gleich versehrt. Eine Parallelmontage, die zu Relativismus einlädt.

Das Bild:

Auf der Fensterbank im Büro steht die Modellversion des Fiat 130 - des Autos von Odenthals Ex-Kollegen Kopper. Daneben eine Miniatur-Italienflagge. Kopper weilt nach einem furiosen Ausstieg Anfang des Jahres am Mittelmeer. Odenthal schaut traurig aufs Auto, die neue Kollegin fragt: "Es waren 20 Jahre, stimmt's?" Odenthal: "Er fehlt halt, der alte Einzelgänger. War ein guter Polizist." Soldatische Disziplin, selbstlose Härte - dieser antimilitärisch gemeinte "Tatort" ruft zuweilen militärische Tugenden auf. Hallt da etwa der Zapfenstreich eines Militärtrompeters durch die Pfalz?

Der Spruch:

"Durch diesen Mann wurde die US Air Force, was sie heute ist - dank der von O'Connor im Pentagon vorangetriebenen Drohnentechnologie. Könne sie sich, Frau Odenthal, vorstellen, was eine solche Fahndung auf dem diplomatischen Parkett auslöst? Ein möglicher Anschlag auf den Repräsentanten der US-Drohnenpolitik, begangen von zwei Kurden, die im Drohnenkrieg ihre Verwandten verloren haben?" So feiert in einer Szene der deutsche Staatsanwalt den US-Staatssekretär - und schon wieder glauben wir einen Zapfenstreich zu hören.

Der Song:

"LOOP60HZ" von John Cale & Liam Young. Kein Song diesmal in dieser Kategorie, aber der Soundbite des gemeinsamen Projekts der Avantgarde-Rocklegende Cale und des Architekten Young, in der sie mit Drohnen-Dröhnen arbeiten. Raum, Zeit, Sound, unheimlich verdichtet. Eine Wirkung, die dieser "Tatort" leider nicht erreicht.

Die Bewertung:

4 von 10 Punkten. Ein "Tatort", der möglicherweise ein bisschen zu fasziniert ist von dem Stoff, den er eigentlich kritisch beleuchten will.

Die Analyse:

Lesen Sie bitte hier weiter!