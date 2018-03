ARD-Sonntagskrimi Der neue Odenthal-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Gruppenfindung mit Gruselfaktor: Motivationstrainer Simon Fröhlich (Peter Trabner) hat den Auftrag bekommen, das Team um Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) zu coachen. In einem verlassenen und verschneiten Schwarzwaldhotel sollen die Beamten über Kommunikationsprobleme und Zielsetzungen diskutieren. Schwierig, wenn die heruntergekommene Herberge, in der man sich locker machen soll, von einem grimmigen Kerl geleitet wird, der angeblich vor 18 Jahren seine Frau und deren Geliebten ermordet hat.

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Den ganz normalen Wahnsinn modernen Mitarbeitermanagements aufzuzeigen: Immer weniger Arbeitnehmer sollen immer mehr Aufgaben übernehmen. So ist es jetzt auch beim Ludwigshafener "Tatort", wo nach dem Rausschmiss von Kommissar Kopper dessen Stelle nicht nachbesetzt wird. Stattdessen sollen sich die überforderten Ermittler bei Saunagängen, Motivationsspielen und fleischloser Vollwertkost das erhöhte Arbeitsaufkommen schönreden.

Der Moment der entlarvten Lüge:

Odenthal fährt den Motivationstrainer gleich bei der ersten Sitzung an: "Die Stelle wird nicht neu besetzt. Da können Sie so viel coachen wie Sie wollen. Warum sind wir hier?" Leider wird die Frage nach dem Sinn des Fernsehermittler-Betriebsausflugs auch nicht auf Filmebene beantwortet: Das von den Schauspielern in freiem Spiel dargestellte Gruppenseminar eiert ziellos vor sich hin.

Der Moment der nackten Wahrheit:

Sekretärin Edith Keller (Annalena Schmidt) absolviert unter freiem Himmel ihre Thai-Chi-Übungen und philosophiert: "Die Landschaft lässt die Stille der Dinge erklingen." Dazu wälzt sich der frisch der Sauna entsprungene Seminarleiter Fröhlich nackig im Schnee. Ein Anblick, der dem Zuschauer in Erinnerung bleiben wird. Im Gegensatz zum Rest dieses "Tatorts".

Der Plausibilitätsfaktor:

Niedrig. Das Kollegengeplänkel im Motivationsseminar spiegelt schon den Irrsinn der modernen Arbeitswelt wider - aber die Geschichte des 18 Jahre zurückliegenden Mordfalls wirkt völlig konstruiert.

Die Bewertung:

4 von 10 Punkten. Nach dem Laienspieltheater in der Odenthal-Folge "Babbeldasch" ist der Betriebsausflug in "Waldlust" schon der zweite "Tatort", in dem mit improvisierenden Schauspielern gearbeitet wurde. Leider überzeugt das nicht wirklich.

Die ausführliche Analyse:

Lesen Sie bitte hier weiter!

"Tatort: Waldlust", Sonntag 20.15 Uhr, ARD